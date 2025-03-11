В Перми на 40 детях испытают новую вакцину от ветрянки

Испытания новой вакцины от ветряной оспы проведут на 40 детях в Перми. Краевая столица станет не единственным городом страны, где проведут подобное тестирование.
«Новую разработку также опробуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самарае, Саратове, Пятигорске. Вакцину создали при сотрудничестве южнокорейской и российской биофармацевтических компаний», — сообщает 59.RU со ссылкой на минздрав региона.
По данным издания, тестовая вакцинация пациентов начнется во втором квартале 2025 года. Обязательное условие — согласие родителей. Пока у новой вакцины нет торгового названия, поскольку испытания еще не закончены.
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