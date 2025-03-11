В Перми на 40 детях испытают новую вакцину от ветрянки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краевой центр станет не единственным городом страны, где проведут подобное тестирование
Краевой центр станет не единственным городом страны, где проведут подобное тестирование Фото:

Испытания новой вакцины от ветряной оспы проведут на 40 детях в Перми. Краевая столица станет не единственным городом страны, где проведут подобное тестирование.

«Новую разработку также опробуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самарае, Саратове, Пятигорске. Вакцину создали при сотрудничестве южнокорейской и российской биофармацевтических компаний», — сообщает 59.RU со ссылкой на минздрав региона.

По данным издания, тестовая вакцинация пациентов начнется во втором квартале 2025 года. Обязательное условие — согласие родителей. Пока у новой вакцины нет торгового названия, поскольку испытания еще не закончены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Испытания новой вакцины от ветряной оспы проведут на 40 детях в Перми. Краевая столица станет не единственным городом страны, где проведут подобное тестирование. «Новую разработку также опробуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самарае, Саратове, Пятигорске. Вакцину создали при сотрудничестве южнокорейской и российской биофармацевтических компаний», — сообщает 59.RU со ссылкой на минздрав региона. По данным издания, тестовая вакцинация пациентов начнется во втором квартале 2025 года. Обязательное условие — согласие родителей. Пока у новой вакцины нет торгового названия, поскольку испытания еще не закончены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...