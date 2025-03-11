Челябинские синоптики зафиксировали в марте 31-градусные морозы

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Морозы в первой декаде марта достигали 31 градуса
Морозы в первой декаде марта достигали 31 градуса Фото:

В первой декаде марта температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опускалась до 31 градуса мороза. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В целом за декаду среднесуточная температура воздуха составила 6-11 градусов мороза, в пределах или на 1-2 градуса ниже нормы. Минимальные температуры воздуха составили 22-26 градусов ниже нуля, местами в юго-западных районах понижались до минус 30-31 градуса», — уточнили метеорологи.

На севере региона в начале марта, а к 10 числу на всей территории отмечались оттепели. Температура воздуха поднималась до пяти градусов тепла. Кроме того, на севере области выпало до полутора месячной нормы осадков.

«Почва промерзла на глубину 65-130 сантиметров, в пределах или на 10-45 сантиметров меньше нормы. Погода февраля была удовлетворительной для перезимовки озимых культур», — добавили синоптики.

Наибольшая высота снежного покрова по данным снегосъемки зафиксирована в Златоусте, там держится уровень 62 сантиметра. Меньше всего снега в северо-западных районах — всего 18 сантиметров.

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В первой декаде марта температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опускалась до 31 градуса мороза. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В целом за декаду среднесуточная температура воздуха составила 6-11 градусов мороза, в пределах или на 1-2 градуса ниже нормы. Минимальные температуры воздуха составили 22-26 градусов ниже нуля, местами в юго-западных районах понижались до минус 30-31 градуса», — уточнили метеорологи. На севере региона в начале марта, а к 10 числу на всей территории отмечались оттепели. Температура воздуха поднималась до пяти градусов тепла. Кроме того, на севере области выпало до полутора месячной нормы осадков. «Почва промерзла на глубину 65-130 сантиметров, в пределах или на 10-45 сантиметров меньше нормы. Погода февраля была удовлетворительной для перезимовки озимых культур», — добавили синоптики. Наибольшая высота снежного покрова по данным снегосъемки зафиксирована в Златоусте, там держится уровень 62 сантиметра. Меньше всего снега в северо-западных районах — всего 18 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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