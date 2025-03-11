В первой декаде марта температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опускалась до 31 градуса мороза. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В целом за декаду среднесуточная температура воздуха составила 6-11 градусов мороза, в пределах или на 1-2 градуса ниже нормы. Минимальные температуры воздуха составили 22-26 градусов ниже нуля, местами в юго-западных районах понижались до минус 30-31 градуса», — уточнили метеорологи.
На севере региона в начале марта, а к 10 числу на всей территории отмечались оттепели. Температура воздуха поднималась до пяти градусов тепла. Кроме того, на севере области выпало до полутора месячной нормы осадков.
«Почва промерзла на глубину 65-130 сантиметров, в пределах или на 10-45 сантиметров меньше нормы. Погода февраля была удовлетворительной для перезимовки озимых культур», — добавили синоптики.
Наибольшая высота снежного покрова по данным снегосъемки зафиксирована в Златоусте, там держится уровень 62 сантиметра. Меньше всего снега в северо-западных районах — всего 18 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!