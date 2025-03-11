Пермякам не рекомендуют пить воду из родников

В период снеготаяния и паводка пермякам не рекомендуется использовать воду из родников. Об этом сообщает Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.
«С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, в настоящее время использование воды из открытых водоисточников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний», — сообщает ведомство.
Собственникам земельных участков, которые находятся в зоне возможного затопления и подтопления, рекомендуют принять меры по недопущению скопления отходов, химикатов и так далее. Это может привести к негативным последствиям.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае качество питьевой воды превышает общероссийские показатели. По итогам 2024 года не соответствует нормам 3,5% водопроводной воды.
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