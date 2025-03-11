Пермякам не рекомендуют пить воду из родников

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Весной в воде из родников могут содержаться опасные вещества
Весной в воде из родников могут содержаться опасные вещества Фото:

В период снеготаяния и паводка пермякам не рекомендуется использовать воду из родников. Об этом сообщает Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.

«С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, в настоящее время использование воды из открытых водоисточников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний», — сообщает ведомство.

Собственникам земельных участков, которые находятся в зоне возможного затопления и подтопления, рекомендуют принять меры по недопущению скопления отходов, химикатов и так далее. Это может привести к негативным последствиям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае качество питьевой воды превышает общероссийские показатели. По итогам 2024 года не соответствует нормам 3,5% водопроводной воды.

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В период снеготаяния и паводка пермякам не рекомендуется использовать воду из родников. Об этом сообщает Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми. «С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, в настоящее время использование воды из открытых водоисточников для питьевых нужд и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний», — сообщает ведомство. Собственникам земельных участков, которые находятся в зоне возможного затопления и подтопления, рекомендуют принять меры по недопущению скопления отходов, химикатов и так далее. Это может привести к негативным последствиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае качество питьевой воды превышает общероссийские показатели. По итогам 2024 года не соответствует нормам 3,5% водопроводной воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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