11 марта 2025

Пермячку наказали за избиение сына шваброй

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время ссоры она шваброй и ремнем нанесла ребенку не менее 10 ударов
Во время ссоры она шваброй и ремнем нанесла ребенку не менее 10 ударов Фото:

В Красновишерске Пермского края 45-летняя мать получила уголовный штраф. Женщина избила 11-летнего сына. Во время ссоры она шваброй и ремнем нанесла ребенку не менее 10 ударов.

«Установлено, что женщина регулярно так воспитывала сына. У мальчика образовались многочисленные кровоподтеки на теле. Суд квалифицировал ее действия по части 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев). Она приговорена к уплате уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщает ГУ ФСПП по Пермскому краю на официальном сайте.

Приставы предупредили мать о том, что, если она за два месяца не оплатит штраф, наказание ей будет более строгим. Предупреждение оказало должное воздействие.

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В Красновишерске Пермского края 45-летняя мать получила уголовный штраф. Женщина избила 11-летнего сына. Во время ссоры она шваброй и ремнем нанесла ребенку не менее 10 ударов. «Установлено, что женщина регулярно так воспитывала сына. У мальчика образовались многочисленные кровоподтеки на теле. Суд квалифицировал ее действия по части 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев). Она приговорена к уплате уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщает ГУ ФСПП по Пермскому краю на официальном сайте. Приставы предупредили мать о том, что, если она за два месяца не оплатит штраф, наказание ей будет более строгим. Предупреждение оказало должное воздействие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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