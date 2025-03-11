Пермячку наказали за избиение сына шваброй

В Красновишерске Пермского края 45-летняя мать получила уголовный штраф. Женщина избила 11-летнего сына. Во время ссоры она шваброй и ремнем нанесла ребенку не менее 10 ударов.
«Установлено, что женщина регулярно так воспитывала сына. У мальчика образовались многочисленные кровоподтеки на теле. Суд квалифицировал ее действия по части 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев). Она приговорена к уплате уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщает ГУ ФСПП по Пермскому краю на официальном сайте.
Приставы предупредили мать о том, что, если она за два месяца не оплатит штраф, наказание ей будет более строгим. Предупреждение оказало должное воздействие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!