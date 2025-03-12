Мэр Челябинска Лошкин отметил лауреатов премии «Признание»

Мэр Челябинска Алексей Лошкин 12 марта наградил одного из лауреатов престижной городской премии «Признание» — челябинское отделение Сбербанка. Он отметил всех участников награды.
«Впервые побывал на вручении высшей общественной награды Челябинска — премии „Признание“. Красочное и невероятно творческое мероприятие, объединяющее людей, искренне преданных своему делу и городу», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Глава города напомнил, что премия существует уже 19 лет и до этого дня заветную статуэтку получили 165 человек и организаций. Сегодня ее были удостоены еще шесть лауреатов.
«Мы чествовали тех, кто с энтузиазмом и душой подходит к своему делу, несмотря на тяготы времени, берет на себя ответственность и воплощает в жизнь важные проекты. Именно такие люди и организации делают Челябинск уникальным и привлекательным местом для жизни», — добавил Лошкин, поблагодарив всех, кто пришел сегодня оказать поддержку. Он отметил, что учасние каждого является знаком уважения и благодарности всем челябинцам, кто прославляет наш город и думает о его будущем.
Сегодня были награждены шесть лауреатов премии высшей общественной награды города Челябинска — Премии «Признание». Церемония вручения прошла в театре драмы имени Наума Орлова.
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