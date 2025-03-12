Хинштейн рассказал о спасении людей с территории Суджи

С территории Суджи удалось эвакуировать 68 человек. Это, по словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, удалось сделать силами военных и волонтеров.
«Самые долгожданные новости. 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он сообщил, что эвакуированных граждан уже осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась. Сейчас на местах работают сотрудники МЧС, Минздрава и других ведомств, которые отрабатывают вопросы жителей.
Александр Хинштейн отметил, что 52 человека поселились в пунктах временного размещения. Остальных забрали родственники.
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