Хинштейн рассказал о спасении людей с территории Суджи

Хинштейн: с территории Суджи удалось эвакуировать 68 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В пунктах временного размещения поселили 52 человека, еще 16 отправились к родственникам
В пунктах временного размещения поселили 52 человека, еще 16 отправились к родственникам Фото:

С территории Суджи удалось эвакуировать 68 человек. Это, по словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, удалось сделать силами военных и волонтеров. 

«Самые долгожданные новости. 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он сообщил, что эвакуированных граждан уже осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась. Сейчас на местах работают сотрудники МЧС, Минздрава и других ведомств, которые отрабатывают вопросы жителей. 

Александр Хинштейн отметил, что 52 человека поселились в пунктах временного размещения. Остальных забрали родственники. 

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С территории Суджи удалось эвакуировать 68 человек. Это, по словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, удалось сделать силами военных и волонтеров.  «Самые долгожданные новости. 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он сообщил, что эвакуированных граждан уже осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась. Сейчас на местах работают сотрудники МЧС, Минздрава и других ведомств, которые отрабатывают вопросы жителей.  Александр Хинштейн отметил, что 52 человека поселились в пунктах временного размещения. Остальных забрали родственники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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