Лукашенко объяснил, почему Зеленский не попросит убежища в Белоруссии

Лукашенко: Зеленский выберет Лазурный берег, а не Белоруссию для убежища
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко заявил, что у Зеленского нет недвижимости в Беларуси
Лукашенко заявил, что у Зеленского нет недвижимости в Беларуси Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский не запросит политическое убежище в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Нет, он у меня не попросит. Нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, они в Англии, там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет, там они уже обосновались. Сюда не поедет», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия не является предпочтительным местом для Зеленского в случае необходимости политического убежища. Президент Белоруссии подчеркнул, что у Зеленского уже есть места для проживания за пределами Украины, что делает вероятность его приезда в Белоруссию крайне маловероятной.

Великобритания будет обеспечивать Зеленского в случае его ухода от власти. Для этого в Лондоне уже готовят «золотой парашют» для украинского лидера, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, у него хватит денег на безбедную старость. Он заявил, что легальный доход Зеленского может достигнуть 2 млн евро в год, передает RT.

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Украинский лидер Владимир Зеленский не запросит политическое убежище в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». «Нет, он у меня не попросит. Нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, они в Англии, там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет, там они уже обосновались. Сюда не поедет», — сказал Лукашенко. По его мнению, Белоруссия не является предпочтительным местом для Зеленского в случае необходимости политического убежища. Президент Белоруссии подчеркнул, что у Зеленского уже есть места для проживания за пределами Украины, что делает вероятность его приезда в Белоруссию крайне маловероятной. Великобритания будет обеспечивать Зеленского в случае его ухода от власти. Для этого в Лондоне уже готовят «золотой парашют» для украинского лидера, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, у него хватит денег на безбедную старость. Он заявил, что легальный доход Зеленского может достигнуть 2 млн евро в год, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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