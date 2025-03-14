Подростки спалили дом в челябинском селе. Фото

Школьники подожгли дом в селе Тюбук и позвонили в пожарную охрану

15 марта 2025 в 01:38 Размер текста - 17 +

Пожарным удалось справиться с огнем за несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выяснилось, по каким причинам 11 марта сгорел частный дом в селе Тюбук Каслинского района. Пожар произошел из-за подростков, которые попали в чужое жилье и подожгли там мебель. Об этом рассказали в МЧС России по Челябинской области. «Подростки 11 и 12 лет проникли в чужое жилье и подожгли кресло. Испугавшись последствий, они позвонили в пожарную охрану», — сообщили в ведомстве. Также в МЧС уточнили, что родителей подростков накажут штрафом. Помимо этого, им придется компенсировать ущерб владельцу дома. Как сообщало URA.RU ранее, два дома с разницей в два часа загорелись 11 марта в селе Тюбук на улице Ломоносова. Сперва пожарные тушили обшивку деревянной бани площадью девять квадратных метров. А позже боролись с огнем в нежилом деревянном двухквартирном доме. Неделю назад в Тюбуке во время возгорания погибла хозяйка частного дома. Родителей подростков-поджигателей привлекут к ответственности Фото МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выяснилось, по каким причинам 11 марта сгорел частный дом в селе Тюбук Каслинского района. Пожар произошел из-за подростков, которые попали в чужое жилье и подожгли там мебель. Об этом рассказали в МЧС России по Челябинской области. «Подростки 11 и 12 лет проникли в чужое жилье и подожгли кресло. Испугавшись последствий, они позвонили в пожарную охрану», — сообщили в ведомстве. Также в МЧС уточнили, что родителей подростков накажут штрафом. Помимо этого, им придется компенсировать ущерб владельцу дома. Как сообщало URA.RU ранее, два дома с разницей в два часа загорелись 11 марта в селе Тюбук на улице Ломоносова. Сперва пожарные тушили обшивку деревянной бани площадью девять квадратных метров. А позже боролись с огнем в нежилом деревянном двухквартирном доме. Неделю назад в Тюбуке во время возгорания погибла хозяйка частного дома.