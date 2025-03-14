Выяснилось, по каким причинам 11 марта сгорел частный дом в селе Тюбук Каслинского района. Пожар произошел из-за подростков, которые попали в чужое жилье и подожгли там мебель. Об этом рассказали в МЧС России по Челябинской области.
«Подростки 11 и 12 лет проникли в чужое жилье и подожгли кресло. Испугавшись последствий, они позвонили в пожарную охрану», — сообщили в ведомстве.
Также в МЧС уточнили, что родителей подростков накажут штрафом. Помимо этого, им придется компенсировать ущерб владельцу дома.
Как сообщало URA.RU ранее, два дома с разницей в два часа загорелись 11 марта в селе Тюбук на улице Ломоносова. Сперва пожарные тушили обшивку деревянной бани площадью девять квадратных метров. А позже боролись с огнем в нежилом деревянном двухквартирном доме. Неделю назад в Тюбуке во время возгорания погибла хозяйка частного дома.
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