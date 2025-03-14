14 марта 2025

Подростки спалили дом в челябинском селе. Фото

Школьники подожгли дом в селе Тюбук и позвонили в пожарную охрану
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожарным удалось справиться с огнем за несколько часов Фото:

Выяснилось, по каким причинам 11 марта сгорел частный дом в селе Тюбук Каслинского района. Пожар произошел из-за подростков, которые попали в чужое жилье и подожгли там мебель. Об этом рассказали в МЧС России по Челябинской области.

«Подростки 11 и 12 лет проникли в чужое жилье и подожгли кресло. Испугавшись последствий, они позвонили в пожарную охрану», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что родителей подростков накажут штрафом. Помимо этого, им придется компенсировать ущерб владельцу дома.

Как сообщало URA.RU ранее, два дома с разницей в два часа загорелись 11 марта в селе Тюбук на улице Ломоносова. Сперва пожарные тушили обшивку деревянной бани площадью девять квадратных метров. А позже боролись с огнем в нежилом деревянном двухквартирном доме. Неделю назад в Тюбуке во время возгорания погибла хозяйка частного дома.

Родителей подростков-поджигателей привлекут к ответственности
Родителей подростков-поджигателей привлекут к ответственности

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выяснилось, по каким причинам 11 марта сгорел частный дом в селе Тюбук Каслинского района. Пожар произошел из-за подростков, которые попали в чужое жилье и подожгли там мебель. Об этом рассказали в МЧС России по Челябинской области. «Подростки 11 и 12 лет проникли в чужое жилье и подожгли кресло. Испугавшись последствий, они позвонили в пожарную охрану», — сообщили в ведомстве. Также в МЧС уточнили, что родителей подростков накажут штрафом. Помимо этого, им придется компенсировать ущерб владельцу дома. Как сообщало URA.RU ранее, два дома с разницей в два часа загорелись 11 марта в селе Тюбук на улице Ломоносова. Сперва пожарные тушили обшивку деревянной бани площадью девять квадратных метров. А позже боролись с огнем в нежилом деревянном двухквартирном доме. Неделю назад в Тюбуке во время возгорания погибла хозяйка частного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...