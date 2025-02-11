11 февраля 2025

Два дома на одной улице загорелись с разницей в два часа в селе Тюбук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одно из возгораний пожарные ликвидировали три часа (архивное фото)
Одно из возгораний пожарные ликвидировали три часа (архивное фото) Фото:

Два дома с разницей в два часа загорелись в селе Тюбук Челябинской области на улице Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОГУ «Противопожарная служба».

«Два пожара в селе Тюбук Каслинского района произошли 11 февраля», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Оба дома расположены на улице Ломоносова.

Первый пожар произошел в 13:10. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили горение обшивки деревянной бани площадью девять квадратных метров. Пожар был ликвидирован за 15 минут.

Второй пожар начался примерно в 14:57. Также на улице Ломоносова горел нежилой деревянный двухквартирный дом. К моменту прибытия пожарных, огнем была охвачена половина дома. Возгорание удалось ликвидировать за три часа. Пожар уничтожил кровлю дома, повредил стены. Причина возгорания устанавливается.

Неделю назад в селе Тюбук во время пожара погибла хозяйка частного дома. ЧП произошло 5 февраля в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар уничтожил кровлю дома
Пожар уничтожил кровлю дома
Фото:
Два пожара произошли на одной улице
Два пожара произошли на одной улице
Фото:

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Два дома с разницей в два часа загорелись в селе Тюбук Челябинской области на улице Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОГУ «Противопожарная служба». «Два пожара в селе Тюбук Каслинского района произошли 11 февраля», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Оба дома расположены на улице Ломоносова. Первый пожар произошел в 13:10. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили горение обшивки деревянной бани площадью девять квадратных метров. Пожар был ликвидирован за 15 минут. Второй пожар начался примерно в 14:57. Также на улице Ломоносова горел нежилой деревянный двухквартирный дом. К моменту прибытия пожарных, огнем была охвачена половина дома. Возгорание удалось ликвидировать за три часа. Пожар уничтожил кровлю дома, повредил стены. Причина возгорания устанавливается. Неделю назад в селе Тюбук во время пожара погибла хозяйка частного дома. ЧП произошло 5 февраля в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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