Два дома с разницей в два часа загорелись в селе Тюбук Челябинской области на улице Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОГУ «Противопожарная служба».
«Два пожара в селе Тюбук Каслинского района произошли 11 февраля», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Оба дома расположены на улице Ломоносова.
Первый пожар произошел в 13:10. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили горение обшивки деревянной бани площадью девять квадратных метров. Пожар был ликвидирован за 15 минут.
Второй пожар начался примерно в 14:57. Также на улице Ломоносова горел нежилой деревянный двухквартирный дом. К моменту прибытия пожарных, огнем была охвачена половина дома. Возгорание удалось ликвидировать за три часа. Пожар уничтожил кровлю дома, повредил стены. Причина возгорания устанавливается.
Неделю назад в селе Тюбук во время пожара погибла хозяйка частного дома. ЧП произошло 5 февраля в одном из домов по улице Октябрьской. Пожар охватил дом и надворные постройки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
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