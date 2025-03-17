В пик заболеваемости в Пермском крае взлетели продажи противовирусных препаратов

Аналитики DSM Group: в Пермском крае выросли продажи противовирусных препаратов
© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале пермяки купили более 126 тысяч упаковок противовирусных
В феврале пермяки купили более 126 тысяч упаковок противовирусных Фото:

Пермяки стали чаще покупать противовирусные препараты. В пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в феврале 2025 года их продажи выросли на 20,4%, сообщили URA.RU в аналитическом агентстве DSM Group.

«В натуральном выражении продажи противовирусных препаратов в феврале 2025 года составили 126 101 упаковку. Это на 20,4% больше, чем в январе. Тогда было продано 112 868 пачек», — сообщили URA.RU в DSM Group.

В денежном выражении продажи противовирусных в феврале 2025 года увеличились на 12,6% — до 71 497 944 рублей. В январе пермяки потратили на них 63 485 814 рублей.

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Пермяки стали чаще покупать противовирусные препараты. В пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в феврале 2025 года их продажи выросли на 20,4%, сообщили URA.RU в аналитическом агентстве DSM Group. «В натуральном выражении продажи противовирусных препаратов в феврале 2025 года составили 126 101 упаковку. Это на 20,4% больше, чем в январе. Тогда было продано 112 868 пачек», — сообщили URA.RU в DSM Group. В денежном выражении продажи противовирусных в феврале 2025 года увеличились на 12,6% — до 71 497 944 рублей. В январе пермяки потратили на них 63 485 814 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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