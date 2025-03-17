В пик заболеваемости в Пермском крае взлетели продажи противовирусных препаратов

В феврале пермяки купили более 126 тысяч упаковок противовирусных
Пермяки стали чаще покупать противовирусные препараты. В пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в феврале 2025 года их продажи выросли на 20,4%, сообщили URA.RU в аналитическом агентстве DSM Group.
«В натуральном выражении продажи противовирусных препаратов в феврале 2025 года составили 126 101 упаковку. Это на 20,4% больше, чем в январе. Тогда было продано 112 868 пачек», — сообщили URA.RU в DSM Group.
В денежном выражении продажи противовирусных в феврале 2025 года увеличились на 12,6% — до 71 497 944 рублей. В январе пермяки потратили на них 63 485 814 рублей.
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