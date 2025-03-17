Путин присвоил Герою России Белоглазову звание генерал-майора

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Владимир Путин присвоил воинское звание генерай-майора Александру Белоглазову (на фото)
Владимир Путин присвоил воинское звание генерай-майора Александру Белоглазову (на фото) Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Александру Белоглазову. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру», — следует из указа. Командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-го отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову было присвоено звание генерал-майора.

Белоглазов в 2024 году также был назначен указом президента начальником Саратовского военного института Росгвардии. До этого он занимал должность в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии. Под его руководством спецподразделение войск правопорядка активно участвовало в боевых операциях, находясь на ключевых и стратегически важных направлениях в зоне СВО.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Александру Белоглазову. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру», — следует из указа. Командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-го отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову было присвоено звание генерал-майора. Белоглазов в 2024 году также был назначен указом президента начальником Саратовского военного института Росгвардии. До этого он занимал должность в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии. Под его руководством спецподразделение войск правопорядка активно участвовало в боевых операциях, находясь на ключевых и стратегически важных направлениях в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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