Трамп анонсировал важное заявление

Трамп сделает заявление
Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением в пятницу, 22 августа. Согласно графику Белого дома, выступление Трампа начнется в 19:00 по Москве.
«Президент сделает заявление в Овальном кабинете», — пишет издание Roll Call. Тема заявления не уточняется.
По одно из версий, оно может быть связано с ситуацией на Украине. Однако возможны и другие темы.
