Задерживаются восемь поездов в направлении Крыма

Опоздания составляют от одного до двух с половиной часов
Опоздания составляют от одного до двух с половиной часов

На утро 22 августа задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма. Об этом сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.

По данным telegram-канала перевозчика, на 09:00 по московскому времени опоздания составляют от одного до двух с половиной часов. В направлении Крыма задерживаются три поезда:

  • Поезд №28 Москва – Симферополь, отправлением 21 августа, задерживается на 2,5 часа;
  • Поезд №018 Москва – Симферополь, отправлением 21 августа, также задерживается на 2,5 часа;
  • Поезд №168 Москва – Симферополь, отправлением 21 августа, опаздывает на один час.

Из Крыма задерживаются пять поездов:

  • Поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, задерживается на 1,5 часа;
  • Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, опаздывает на 1,5 часа;
  • Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 20 августа, задерживается на один час;
  • Поезд №178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, опаздывает на один час;
  • Поезд №92 Севастополь – Москва, отправлением 20 августа, задерживается на два часа.

Перевозчик отмечает, что время опоздания может измениться, а все доступные ресурсы направлены на сокращение времени задержки. Начальники поездов оперативно информируют пассажиров о ситуации и изменениях в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и получать актуальную информацию о задержках поездов по телефону горячей линии: 8 800 775 54 53.

