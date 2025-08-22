Задерживаются восемь поездов в направлении Крыма

На утро 22 августа задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма. Об этом сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.
По данным telegram-канала перевозчика, на 09:00 по московскому времени опоздания составляют от одного до двух с половиной часов. В направлении Крыма задерживаются три поезда:
- Поезд №28 Москва – Симферополь, отправлением 21 августа, задерживается на 2,5 часа;
- Поезд №018 Москва – Симферополь, отправлением 21 августа, также задерживается на 2,5 часа;
- Поезд №168 Москва – Симферополь, отправлением 21 августа, опаздывает на один час.
Из Крыма задерживаются пять поездов:
- Поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, задерживается на 1,5 часа;
- Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, опаздывает на 1,5 часа;
- Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 20 августа, задерживается на один час;
- Поезд №178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, опаздывает на один час;
- Поезд №92 Севастополь – Москва, отправлением 20 августа, задерживается на два часа.
Перевозчик отмечает, что время опоздания может измениться, а все доступные ресурсы направлены на сокращение времени задержки. Начальники поездов оперативно информируют пассажиров о ситуации и изменениях в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и получать актуальную информацию о задержках поездов по телефону горячей линии: 8 800 775 54 53.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.