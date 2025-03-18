Взрывы саперов, отрезанные пути, вынужденная эвакуация: главное о паводке в Челябинской области

В Аше устранили ледяные заторы взрывными работами

19 марта 2025 в 05:33 Размер текста - 17 +

Вода достигла критической отметки в нескольких населенных пунктах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В Челябинской области во вторник, 18 марта, паводок начал угрожать поселкам в Ашинском районе. На территории объявили ЧС, губернатор региона отправил на затопленные улицы министра безопасности, а экстренные службы начали вывозить жителей. О том, где весенняя стихия нанесла ощутимый ущерб, в материале URA.RU. В Аше ввели режим ЧС Утром 18 января из-за резкого потепления и обильных осадков на реке Сим уровень воды поднялся до опасной отметки в поселках Чапаевский и Козинский Ашинского района. Специалисты МЧС, отдела ГОЧС администрации муниципалитета и коммунальных служб города организовали подворовые обходы на предмет возможной эвакуации. Спустя несколько часов был объявлен режим локального ЧС на ряде улиц Аши. В зоне подтопления оказались 26 домохозяйств. К полудню оттуда удалось эвакуировать 70 человек. Вода подошла к поселкам Нагайбакского района Во вторник 18 марта из-за обильного таяния снега и начавшегося дождя осложнилась паводковая ситуация в Нагайбакском районе. Так, в поселке Остроленский открыли пункт временного размещения (ПВР) людей из-за подтопления домов. Также ПВР открыли в Переселенческом поселении и Фершампенуазе. МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка. Из-за паводка в поселке Остроленский отключили электричество. По словам местных жителей, им пришлось самостоятельно спасать свои постройки и домашних животных. Льдины преградили путь около Чебаркуля Большие льдины выбросило течением на дорогу около деревни Большаково. Из-за этого населенный пункт оказался отрезанным от цивилизации. По словам очевидцев, глыбы льда сломали мост, заблокировав выезд из населенного пункта. Вода размыла находящиеся на территории плотины. Как рассказали в МЧС, жизнеобеспечение в деревне нарушено не было. Губернатор оценил масштабы паводка Глава региона Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Челябинской области. Он рассказал, что непростой остается ситуация в Аше. В Нагайбакском районе тем временем вода отступила. Губернатор подчеркнул, что регион проходит пик паводка, и в дальнейшем ожидается стабилизация ситуации. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. Тем не менее, по мнению руководителя, это не повод расслабляться. Как только вода уйдет, начнут работу муниципальные комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. На реке Сим решили взрывать В конце вторника, 18 марта, министр общественной безопасности региона Александр Гриб предупредил о взрывным работах, которые необходимы на территории Ашинского округа для удаления ледяных заторов. Он уточнил, что уровень воды в реке Сим стабилизировался, повышение не наблюдается. Специалисты провели обследование подтопленных дорог и улицы, организовав эвакуацию населения. Жителей, пожелавших расположиться в пунктах временного размещения, обеспечили трехразовым питанием. В то же время очевидцы поделились в соцсети кадрами, на которых видно, что вода в поселке Аминовка начала уходить. Образовавшийся затор льда там удалось ликвидировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области во вторник, 18 марта, паводок начал угрожать поселкам в Ашинском районе. На территории объявили ЧС, губернатор региона отправил на затопленные улицы министра безопасности, а экстренные службы начали вывозить жителей. О том, где весенняя стихия нанесла ощутимый ущерб, в материале URA.RU. Утром 18 января из-за резкого потепления и обильных осадков на реке Сим уровень воды поднялся до опасной отметки в поселках Чапаевский и Козинский Ашинского района. Специалисты МЧС, отдела ГОЧС администрации муниципалитета и коммунальных служб города организовали подворовые обходы на предмет возможной эвакуации. Спустя несколько часов был объявлен режим локального ЧС на ряде улиц Аши. В зоне подтопления оказались 26 домохозяйств. К полудню оттуда удалось эвакуировать 70 человек. Во вторник 18 марта из-за обильного таяния снега и начавшегося дождя осложнилась паводковая ситуация в Нагайбакском районе. Так, в поселке Остроленский открыли пункт временного размещения (ПВР) людей из-за подтопления домов. Также ПВР открыли в Переселенческом поселении и Фершампенуазе. МЧС начало откачку паводковой воды, подтопившей проезжую часть и ближайшие дома к реке Гумбейка. Из-за паводка в поселке Остроленский отключили электричество. По словам местных жителей, им пришлось самостоятельно спасать свои постройки и домашних животных. Большие льдины выбросило течением на дорогу около деревни Большаково. Из-за этого населенный пункт оказался отрезанным от цивилизации. По словам очевидцев, глыбы льда сломали мост, заблокировав выезд из населенного пункта. Вода размыла находящиеся на территории плотины. Как рассказали в МЧС, жизнеобеспечение в деревне нарушено не было. Глава региона Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Челябинской области. Он рассказал, что непростой остается ситуация в Аше. В Нагайбакском районе тем временем вода отступила. Губернатор подчеркнул, что регион проходит пик паводка, и в дальнейшем ожидается стабилизация ситуации. По остальным муниципалитетам ситуация более спокойная. Тем не менее, по мнению руководителя, это не повод расслабляться. Как только вода уйдет, начнут работу муниципальные комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. В конце вторника, 18 марта, министр общественной безопасности региона Александр Гриб предупредил о взрывным работах, которые необходимы на территории Ашинского округа для удаления ледяных заторов. Он уточнил, что уровень воды в реке Сим стабилизировался, повышение не наблюдается. Специалисты провели обследование подтопленных дорог и улицы, организовав эвакуацию населения. Жителей, пожелавших расположиться в пунктах временного размещения, обеспечили трехразовым питанием. В то же время очевидцы поделились в соцсети кадрами, на которых видно, что вода в поселке Аминовка начала уходить. Образовавшийся затор льда там удалось ликвидировать.