Челябинский министр прокомментировал ситуацию с подтоплением Аши. Видео

В Аше эвакуировали население из-за подтоплений

19 марта 2025 в 01:03 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке стабилизировался (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В городе Аша Челябинской области прошла эвакуация населения с подтопленной территории. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы задействованы в оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб. «Проведено обследование подтопленной территории, эвакуация населения. Жители, пожелавшие расположиться в пунктах временного размещения, находятся в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание», — сообщил Гриб. Он также отметил, что часть пострадавших от паводка жителей перебралась к своим родственникам. Министр добавил, что уровень воды в реке Сим стабилизировался, повышение не наблюдается. Вскоре начнутся взрывные работы для удаления ледяных заторов, что должно способствовать освобождению русла и предотвращению дальнейших подтоплений. После этого специалисты приступят к детальному обследованию территории на предмет повреждений. Как сообщало URA.RU ранее, челябинские энергетики объявили особый контроль за работой оборудования в связи с высоким уровнем воды в реке Сим. В поселках Аминовка и Козинский, где он достиг критической отметки, происходят временные ограничения электроснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Аша Челябинской области прошла эвакуация населения с подтопленной территории. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы задействованы в оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб. «Проведено обследование подтопленной территории, эвакуация населения. Жители, пожелавшие расположиться в пунктах временного размещения, находятся в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание», — сообщил Гриб. Он также отметил, что часть пострадавших от паводка жителей перебралась к своим родственникам. Министр добавил, что уровень воды в реке Сим стабилизировался, повышение не наблюдается. Вскоре начнутся взрывные работы для удаления ледяных заторов, что должно способствовать освобождению русла и предотвращению дальнейших подтоплений. После этого специалисты приступят к детальному обследованию территории на предмет повреждений. Как сообщало URA.RU ранее, челябинские энергетики объявили особый контроль за работой оборудования в связи с высоким уровнем воды в реке Сим. В поселках Аминовка и Козинский, где он достиг критической отметки, происходят временные ограничения электроснабжения.