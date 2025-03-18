18 марта 2025

Челябинский министр прокомментировал ситуацию с подтоплением Аши. Видео

В Аше эвакуировали население из-за подтоплений
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация оставленных животных. Курган, половодье, спасение на воде, наводнение, резиновая лодка
Уровень воды в реке стабилизировался (архивное фото) Фото:
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В городе Аша Челябинской области прошла эвакуация населения с подтопленной территории. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы задействованы в оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

«Проведено обследование подтопленной территории, эвакуация населения. Жители, пожелавшие расположиться в пунктах временного размещения, находятся в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание», — сообщил Гриб. Он также отметил, что часть пострадавших от паводка жителей перебралась к своим родственникам.

Министр добавил, что уровень воды в реке Сим стабилизировался, повышение не наблюдается. Вскоре начнутся взрывные работы для удаления ледяных заторов, что должно способствовать освобождению русла и предотвращению дальнейших подтоплений. После этого специалисты приступят к детальному обследованию территории на предмет повреждений.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинские энергетики объявили особый контроль за работой оборудования в связи с высоким уровнем воды в реке Сим. В поселках Аминовка и Козинский, где он достиг критической отметки, происходят временные ограничения электроснабжения.

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В городе Аша Челябинской области прошла эвакуация населения с подтопленной территории. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы задействованы в оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб. «Проведено обследование подтопленной территории, эвакуация населения. Жители, пожелавшие расположиться в пунктах временного размещения, находятся в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание», — сообщил Гриб. Он также отметил, что часть пострадавших от паводка жителей перебралась к своим родственникам. Министр добавил, что уровень воды в реке Сим стабилизировался, повышение не наблюдается. Вскоре начнутся взрывные работы для удаления ледяных заторов, что должно способствовать освобождению русла и предотвращению дальнейших подтоплений. После этого специалисты приступят к детальному обследованию территории на предмет повреждений. Как сообщало URA.RU ранее, челябинские энергетики объявили особый контроль за работой оборудования в связи с высоким уровнем воды в реке Сим. В поселках Аминовка и Козинский, где он достиг критической отметки, происходят временные ограничения электроснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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