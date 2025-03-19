Россияне смогут проверять через «Госуслуги» свои сим-карты

Новый сервис по проверке зарегистрированных на пользователя sim-карт начнет работать с 1 апреля на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«В целом мы готовы к запуску сервиса», — сообщил Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, его слова передает ТАСС. Министр цифрового развития подчеркнул, что техническая сторона сервиса полностью готова к запуску, однако возможны некоторые технические сбои в начале работы.
Сервис позволит гражданам проверять все sim-карты, зарегистрированные на их имя. Это поможет предотвратить мошенничество и несанкционированное использование личных данных.
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