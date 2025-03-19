Россияне смогут проверять через «Госуслуги» свои сим-карты

Шадаев: Минцифры РФ готово к запуску сервиса по проверке сим-карт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый сервис будет запущен на «Госуслугах» с 1 апреля
Новый сервис будет запущен на «Госуслугах» с 1 апреля Фото:

Новый сервис по проверке зарегистрированных на пользователя sim-карт начнет работать с 1 апреля на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«В целом мы готовы к запуску сервиса», — сообщил Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, его слова передает ТАСС. Министр цифрового развития подчеркнул, что техническая сторона сервиса полностью готова к запуску, однако возможны некоторые технические сбои в начале работы. 

Сервис позволит гражданам проверять все sim-карты, зарегистрированные на их имя. Это поможет предотвратить мошенничество и несанкционированное использование личных данных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый сервис по проверке зарегистрированных на пользователя sim-карт начнет работать с 1 апреля на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. «В целом мы готовы к запуску сервиса», — сообщил Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, его слова передает ТАСС. Министр цифрового развития подчеркнул, что техническая сторона сервиса полностью готова к запуску, однако возможны некоторые технические сбои в начале работы.  Сервис позволит гражданам проверять все sim-карты, зарегистрированные на их имя. Это поможет предотвратить мошенничество и несанкционированное использование личных данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...