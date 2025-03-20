Минпросвещения протестирует свои идеи на российских школьниках

Кравцов: некоторые школьник с 1 сентября начнут получать оценки за поведение
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос об оценке за поведение школьников еще рассматривается
Вопрос об оценке за поведение школьников еще рассматривается Фото:

С 1 сентября 2025 года в России может появиться оценка за поведение у школьников. Это предложение обсуждается на уровне Министерства просвещения, и первоначально планируется ввести его в нескольких регионах страны в качестве пилотного проекта. Инициативу поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, при этом он подчеркнул необходимость обсуждения подобного с общественностью.

«Что касается оценки за поведение — я, честно скажу, в целом поддерживаю [инициативу], вопрос реализации. Надо это обсуждать, надо смотреть, чтобы и родителей успокоить. Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что может быть (с 1 сентября — прим. URA.RU) несколько регионов мы возьмем и апробируем их», — сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы, его слова приводит ТАСС.

Ранее Сергей Кравцов отметил, что данная инициатива должна повысить дисциплину и ответственность учеников. По его словам, министерство не намерено затягивать с решением, но при этом важно тщательно проработать все детали.

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С 1 сентября 2025 года в России может появиться оценка за поведение у школьников. Это предложение обсуждается на уровне Министерства просвещения, и первоначально планируется ввести его в нескольких регионах страны в качестве пилотного проекта. Инициативу поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, при этом он подчеркнул необходимость обсуждения подобного с общественностью. «Что касается оценки за поведение — я, честно скажу, в целом поддерживаю [инициативу], вопрос реализации. Надо это обсуждать, надо смотреть, чтобы и родителей успокоить. Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что может быть (с 1 сентября — прим. URA.RU) несколько регионов мы возьмем и апробируем их», — сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы, его слова приводит ТАСС. Ранее Сергей Кравцов отметил, что данная инициатива должна повысить дисциплину и ответственность учеников. По его словам, министерство не намерено затягивать с решением, но при этом важно тщательно проработать все детали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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