Минпросвещения протестирует свои идеи на российских школьниках

С 1 сентября 2025 года в России может появиться оценка за поведение у школьников. Это предложение обсуждается на уровне Министерства просвещения, и первоначально планируется ввести его в нескольких регионах страны в качестве пилотного проекта. Инициативу поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, при этом он подчеркнул необходимость обсуждения подобного с общественностью.
«Что касается оценки за поведение — я, честно скажу, в целом поддерживаю [инициативу], вопрос реализации. Надо это обсуждать, надо смотреть, чтобы и родителей успокоить. Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что может быть (с 1 сентября — прим. URA.RU) несколько регионов мы возьмем и апробируем их», — сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы, его слова приводит ТАСС.
Ранее Сергей Кравцов отметил, что данная инициатива должна повысить дисциплину и ответственность учеников. По его словам, министерство не намерено затягивать с решением, но при этом важно тщательно проработать все детали.
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