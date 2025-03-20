В Пермском крае подскочили цены на склады

Производственно-складские объекты в Пермском крае за 2024 год сильно подорожали. Стоимость складов в среднем увеличилась на 42%, производственных баз —на 52%, а производственных зданий и помещений — на 73%, сообщил директор аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.
«Средняя цена квадратного метра складской недвижимости в регионе сейчас составляет 29,6 тысяч рублей. Арендные ставки также демонстрируют рост. Снять производственное помещение стало на 45% дороже. Использование одного квадрата такой недвижимости обойдется арендатору в среднем в 381 рубль в месяц. За аналогичную площадь складского помещения придется платить в среднем 395 рублей в месяц», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Скоробогача.
При этом краевые власти мотивируют девелоперов строить новые логистические комплексы. Например, с помощью присвоения статуса приоритетного инвестпроекта (ПИП). Он дает возможность инвесторам получать землю под строительство на льготных условиях. На сегодняшний день в крае реализуются 11 подобных проектов. Их общая стоимость составляет порядка 20 миллиардов рублей. В будущем это даст свыше 500 тысяч квадратных метров складской недвижимости.
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