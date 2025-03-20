В России утвердили правила выплат ветеранам к 80-летию ВОВ

Кабмин России утвердил постановление о правилах единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это решение было принято в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина.
«Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан [страны] в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказано в документе. Он подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно новым правилам, единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений и работники авиабаз. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей. Выплата запланирована на апрель-май 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.