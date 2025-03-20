В России утвердили правила выплат ветеранам к 80-летию ВОВ

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Ветеранам ВОВ будут положены спецвыплаты
Ветеранам ВОВ будут положены спецвыплаты Фото:

Кабмин России утвердил постановление о правилах единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это решение было принято в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина.

«Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан [страны] в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказано в документе. Он подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно новым правилам, единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений и работники авиабаз. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей. Выплата запланирована на апрель-май 2025 года.

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Кабмин России утвердил постановление о правилах единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это решение было принято в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина. «Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан [страны] в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказано в документе. Он подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно новым правилам, единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений и работники авиабаз. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей. Выплата запланирована на апрель-май 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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