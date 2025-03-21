Петух спас российского военного в Курской области

Боец терробороны Грузин: петух спас мне жизнь в Курской области
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Петух спас жизнь солдату РФ, согрев того своим телом (архивное фото)
Петух спас жизнь солдату РФ, согрев того своим телом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области петух спас жизнь российскому бойцу терробороны с позывным «Грузин». Об этом журналистам рассказал сам военный. В ноябре прошлого года солдат оказался в окружении ВСУ и не мог самостоятельно выбраться из укрытия, чтобы его не заметили. Ситуацию усугубил сильный холод, если бы не птица, солдат РФ мог замерзнуть насмерть. 

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: „Ку-ку-ку“, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я, без петуха, — признался боец в разговоре с NEWS.ru. Сам инцидент произошел в ноябре прошлого года, в селе Обуховка Курской области. Боец оказался на первый взгляд в безвыходном положении, окруженный украинскими военными, которые не позволяли тому выйти из укрытия, так как был риск быть обнаруженным при помощи тепловизоров. 

Это не первый раз, когда животные спасают жизни военных в зоне СВО. В марте 2024 года, например, кот по кличке Сифон смог вовремя предупредить бойцов РФ о прилете вражеских снарядов. 

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В Курской области петух спас жизнь российскому бойцу терробороны с позывным «Грузин». Об этом журналистам рассказал сам военный. В ноябре прошлого года солдат оказался в окружении ВСУ и не мог самостоятельно выбраться из укрытия, чтобы его не заметили. Ситуацию усугубил сильный холод, если бы не птица, солдат РФ мог замерзнуть насмерть.  «Сижу, замерзаю, и тут момент такой: „Ку-ку-ку“, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я, без петуха, — признался боец в разговоре с NEWS.ru. Сам инцидент произошел в ноябре прошлого года, в селе Обуховка Курской области. Боец оказался на первый взгляд в безвыходном положении, окруженный украинскими военными, которые не позволяли тому выйти из укрытия, так как был риск быть обнаруженным при помощи тепловизоров.  Это не первый раз, когда животные спасают жизни военных в зоне СВО. В марте 2024 года, например, кот по кличке Сифон смог вовремя предупредить бойцов РФ о прилете вражеских снарядов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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