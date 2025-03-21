Пермские заводы занимаются ранней профориентацией школьников и вдохновляют ребят строить свою карьеру на производстве. В школе №123 в микрорайоне Голованово девятиклассники уже учатся решать производственные задачи, делать расчеты и презентации вместе с наставниками из Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК). Недавно в школе наградили победителей второго раунда кейс-модулей в рамках производственно-образовательного квартала «НашПроект».
«Проект направлен на раннюю профориентацию и то, чтобы ребята смогли как можно осознаннее и раньше понять траекторию своего профессионального пути. Дополнительное образование мы объединяем с основным по четырем направлениям — инженерно-техническое, экология, экономика и программирование», — рассказала URA.RU директор школы №123 Ирина Попова.
Профессию получаем в школе
Производственно-образовательный квартал «НашПроект» запустили в ноябре 2022 года. Сейчас в нем принимают участие 445 учащихся школы №123 с 5 по 11 класс. Его концепция предполагает, что каждый учащийся сможет получить образование и востребованную рабочую профессию в своем микрорайоне. Проект инициирован департаментом образования Перми совместно с районообразующим предприятием Голованово и школой №123.
Процесс погружения в профессию начинается еще в пятом классе. Ребята учатся работать с картоном и бумагой, управлять беспилотными летательными аппаратами, изучают экологию, 3D-моделирование, 3D-прототипирование, научно-техническое моделирование, СММ, посещают «Лаборатория „Эврика“» (пропедевтика физики), осваивают азы типографского дела, тренируют публичные выступления, В 2025 году также ввели виртуальную реальность. За год школьники проходят шесть курсов, по итогам которых защищают свои проекты.
С восьмого класса начинаются профпробы в техникумах и колледжах Перми. Школьники знакомятся с образовательными программами Пермского машиностроительного колледжа, Пермского химико-технологического техникума, Пермского политехнического колледжа имени Н. Г. Славянова. Раз в неделю после уроков в школе ребята две пары занимаются там. В результате они получают сертификат о прохождении профпроб и имеют приоритет при поступлении в эти учебные заведения.
А с девятого класса к процессу подключаются наставники из ПЦБК. Они на практике показывают суть профессий, проводят мастер-классы и помогают продумать будущую карьеру в компании. «То, что мне нужно в работе, я упрощаю, затем придумываю историю и ставлю перед детьми задачу. Они учатся логически строить свои мысли, решать взрослые инженерные задачи, делать презентации и доклады, выступать на публику. Во время защиты презентаций весь административный состав, который задействован в проекте, смотрит, слушает и оценивает», — рассказывает ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела Наталья Зуева, которая является одним из наставников.
В неделю — по два таких занятия. По словам ученицы девятого класса Полины Лядовой, в основном задания разбирают на уроках, но «немного работы приходится на дом». «По истечении двух недель мы готовим презентации и защищаем их», — говорит школьница.
Кстати, на этом этапе предусмотрены «полезные» призы. Каждый год 10-15 лучших школьников бесплатно отправляются в образовательное путешествие по городам России. Победители прошлых лет ездили в Екатеринбург и Казань, сейчас рассматриваются Санкт-Петербург, Ярославль или Нижний Новгород.
«„Наш проект“ уникален. Благодаря такой профориентационной работе мы готовим кадровый потенциал для предприятия, а ребята получают профессию еще в школе», — отметила наставник, начальник отдела охраны окружающей среды компании Анна Мартынова.
В 2023 году более половины всех выпускников школы №123 поступили на профильные направления подготовки в колледжи и техникумы. Порядка 70% студентов, которые приходят в компанию на практику ежегодно, остаются на предприятии и совмещают учебу с работой. На сегодня треть всего коллектива предприятия — это молодежь в возрасте до 35 лет.
Сопровождение на всех этапах
«Наш проект» — это лишь одно из направлений работы ПЦБК в части подготовки кадров. Компания сотрудничает и с другими школами Перми. Например, ученики инженерной школы №135 по техзаданию комбината и при поддержке специалистов компании разрабатывают роботов и ежегодно представляют их на Всероссийском конкурсе «Инженерные кадры России». Для школьников из других учебных заведений проводятся мастер-классы, экскурсии на предприятие, различные профориентационные игры.
Сотрудники предприятия подключаются к процессу подготовки кадров и на этапе среднего специального образования. Так, в Пермском машиностроительном колледже технологов готовят при участии специалистов комбината, а в других учреждениях образования проводятся конкурсы профмастерства по заданиям компании. Такие же конкурсы для студентов проводятся и на предприятии. Самые лучшие проходят практику на заводе или сразу получают предложение о трудоустройстве.
Высшую школу привлекают к решению особо сложных задач. Будущие биотехнологи химфакультета ПНИПУ помогают с разработкой новых продуктов в исследовательском центре комбината, а студенты Пермского госуниверситета приняли участие в создании настольной игры «Циклическая экономика», которая нужна для занятий со школьниками.
«Работа с учебными заведениями позволяет решать многие вопросы. В первую очередь — это профориентация для ребят и повышение их интереса к предприятиям на территории Пермского края. Кроме того, мы учимся работать с молодежью, потому что это совершенно другое поколение со своими взглядами», — поделился генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.
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