21 марта 2025

В Сургуте закрыли мечеть из-за опасности для прихожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть в Сургуте открыла экстренный сбор 550 тысяч рублей
Мечеть в Сургуте открыла экстренный сбор 550 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) закрыли мечеть по адресу Сосновая 43/2 на Черном мысу. Это произошло из-за множественных нарушений пожарной безопасности, что подвергало опасности прихожан. Имам сургутской мечети Рустам Хазрат сказал, что вина за это полностью лежит на плечах духовного управления.

«Это наша вина, вина духовного управления. Своевременно не устранили недостатки. На днях все необходимое установим», — сообщил Хазарт «Вестнику Сургутского района». Издание отмечает, что мечеть временно закрыта, поскольку в здании нашли ряд нарушений: отсутствие сигнализации, пожарной безопасности, системы наблюдения и другого.

Сейчас для закупа и установки необходимого оборудования требуется 550 тысяч рублей. Мечеть открыла экстренный сбор средств — они нужны до 28 марта.

Ранее URA.RU писало, что полиция после рейда возле мечети Сургута проверила 91 человека, 85 из которых — иностранцы. Двое привлечены к административной ответственности.

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В Сургуте (ХМАО) закрыли мечеть по адресу Сосновая 43/2 на Черном мысу. Это произошло из-за множественных нарушений пожарной безопасности, что подвергало опасности прихожан. Имам сургутской мечети Рустам Хазрат сказал, что вина за это полностью лежит на плечах духовного управления. «Это наша вина, вина духовного управления. Своевременно не устранили недостатки. На днях все необходимое установим», — сообщил Хазарт «Вестнику Сургутского района». Издание отмечает, что мечеть временно закрыта, поскольку в здании нашли ряд нарушений: отсутствие сигнализации, пожарной безопасности, системы наблюдения и другого. Сейчас для закупа и установки необходимого оборудования требуется 550 тысяч рублей. Мечеть открыла экстренный сбор средств — они нужны до 28 марта. Ранее URA.RU писало, что полиция после рейда возле мечети Сургута проверила 91 человека, 85 из которых — иностранцы. Двое привлечены к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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