Bild: главную женщину в Европе лишают власти

Bild: фон дер Ляйен теряет позиции на фоне усиления ролей Лондона и Парижа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Урсула фон дер Ляйен уходит на второй план в Европе, пишет Bild
Урсула фон дер Ляйен уходит на второй план в Европе, пишет Bild Фото:

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции и теперь занимает второстепенные роли в Европе. По данным немецкого таблоида Bild, это особенно заметно на фоне усиления ролей Лондона и Парижа.

«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? <…> Признаков последнего становится все больше», — отмечает Bild. 

В качестве примера авторы материала привели ситуацию, когда вице-президент США Джей Ди Венс демонстративно покинул саммит в Париже во время выступления фон дер Ляйен. Это указывает на то, что мнение главы ЕК не интересует США. Кроме того, ей также пришлось смириться с тем, что американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным без участия Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен ранее активно выступала за усиление военной и экономической поддержки Украины, а также за трансформацию ЕС в оборонное объединение. Она инициировала создание специализированного органа по вопросам обороны и объявила о значительных инвестициях в военную сферу, что должно было укрепить роль ЕС на международной арене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции и теперь занимает второстепенные роли в Европе. По данным немецкого таблоида Bild, это особенно заметно на фоне усиления ролей Лондона и Парижа. «Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? <…> Признаков последнего становится все больше», — отмечает Bild.  В качестве примера авторы материала привели ситуацию, когда вице-президент США Джей Ди Венс демонстративно покинул саммит в Париже во время выступления фон дер Ляйен. Это указывает на то, что мнение главы ЕК не интересует США. Кроме того, ей также пришлось смириться с тем, что американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным без участия Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен ранее активно выступала за усиление военной и экономической поддержки Украины, а также за трансформацию ЕС в оборонное объединение. Она инициировала создание специализированного органа по вопросам обороны и объявила о значительных инвестициях в военную сферу, что должно было укрепить роль ЕС на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...