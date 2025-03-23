23 марта 2025

В Свердловской области ожидается теплая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в Свердловской области с 24 по 30 марта ожидается выше нормы
Температура в Свердловской области с 24 по 30 марта ожидается выше нормы Фото:

В Свердловской области из-за антициклона на предстоящей неделе температура будет выше нормы, а осадков будет минимум. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, со средней температурой воздуха на 3-7 градусов выше климатической нормы. Влияние антициклона обеспечит преимущественно сухую погоду с минимумом осадков, а также будет способствовать значительному суточному ходу температуры воздуха», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

24 марта в Свердловской области ночью ожидается от -2 до -7 градусов на юге и на севере и северо-востоке до -14 до -16. Днем ожидается потепление до +5 градусов, на востоке температура не поднимется выше -1. В Екатеринбурге погода будет преимущественно без осадков, ночью температура опуститься до -6 градусов, днем также до +5.

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В Свердловской области из-за антициклона на предстоящей неделе температура будет выше нормы, а осадков будет минимум. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, со средней температурой воздуха на 3-7 градусов выше климатической нормы. Влияние антициклона обеспечит преимущественно сухую погоду с минимумом осадков, а также будет способствовать значительному суточному ходу температуры воздуха», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». 24 марта в Свердловской области ночью ожидается от -2 до -7 градусов на юге и на севере и северо-востоке до -14 до -16. Днем ожидается потепление до +5 градусов, на востоке температура не поднимется выше -1. В Екатеринбурге погода будет преимущественно без осадков, ночью температура опуститься до -6 градусов, днем также до +5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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