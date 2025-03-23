В Свердловской области ожидается теплая неделя

В Свердловской области из-за антициклона на предстоящей неделе температура будет выше нормы, а осадков будет минимум. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, со средней температурой воздуха на 3-7 градусов выше климатической нормы. Влияние антициклона обеспечит преимущественно сухую погоду с минимумом осадков, а также будет способствовать значительному суточному ходу температуры воздуха», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
24 марта в Свердловской области ночью ожидается от -2 до -7 градусов на юге и на севере и северо-востоке до -14 до -16. Днем ожидается потепление до +5 градусов, на востоке температура не поднимется выше -1. В Екатеринбурге погода будет преимущественно без осадков, ночью температура опуститься до -6 градусов, днем также до +5.
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