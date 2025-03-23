В Екатеринбурге высадится десант из белорусских чиновников и бизнесменов, в повестке метро

В Екатеринбург на «Дни Минска», которые пройдут впервые в городе с 26-го по 28 марта, приедет делегация из 130 человек во главе с председателем горисполкома Владимиром Кухаревым. В нее войдут не только чиновники, но и представители бизнеса, артисты, детско-юношеская спортивная команда по волейболу, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В программе визита — многочисленные деловые переговоры, в частности, с компанией «Минскметропроект», по строительству и проектированию новых веток метро, а также обмен опытом в управлении городским хозяйством. 27 марта в Академии волейбола им. Н. В. Карполя состоится матч между «Уралочкой» и «Минчанкой». А в ТЦ «Мега» пройдет ярмарка белорусских товаров, в кластере «Л52» (проспект Ленина, 52) — выставка картин народного художника города-побратима Михаила Савицкого. Всего запланировано около 20 мероприятий.
«Благодаря этому событию [„Дням Минска“] жители Екатеринбурга смогут ближе познакомиться с белорусской культурой и народным творчеством, приобрести продукцию, произведенную в столице Беларуси. Представители бизнес-сообщества нашего города проведут переговоры с минскими предприятиями, медики двух городов встретятся для обмена опытом, а молодежь будет вовлечена в новые культурные и патриотические проекты», — рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
У Минска в России есть и другие города-побратимы — Сочи, Калуга, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Мурманск, Челябинск, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Но Дни белорусской столицы прежде проходили только в Москве и Санкт-Петербурге.
Готовящееся событие в Екатеринбурге — один из ключевых проектов дорожной карты по развитию сотрудничества между Екатеринбургом и Минском, которую в июле 2024-го подписали Орлов и Кухарев. В сентябре Орлов с большой делегацией ездил в Минск — на такие же Дни Екатеринбурга.
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