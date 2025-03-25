«Это издевательство»: детей-инвалидов из Екатеринбурга не могут записать на важную комиссию перед школой

В Екатеринбурге родители не могут записать детей на комиссию в центр «Ресурс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссию дети с ограничениями должны пройти перед поступлением в школу
Комиссию дети с ограничениями должны пройти перед поступлением в школу Фото:

Родители из Екатеринбурга заявили о проблемах при записи детей с ОВЗ на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) в ЦППМСП «Ресурс», которая необходима перед поступлением в первый класс. Одна из мам уже несколько месяцев пытается записать ребенка, однако система постоянно пишет об отсутствии мест. Подробнее URA.RU рассказала Татьяна (имя изменено).

«Для того, чтобы записаться, в определенное время нужно зайти на определенный сайт и забронировать день и время. На протяжении трех месяцев я не могу это сделать. Мне удается выбрать день и время, но пока я ввожу их проверочный код, это время уже занято и выбрать другое не получается. А запись закрывается меньше, чем за минуту. <…> Это максимальное издевательство над детьми и родителями. Записаться попросту невозможно, по телефону звонить бесполезно — отправляют снова караулить время на сайте», — рассказала мама. По ее словам, эту комиссию должны пройти дети с особенностями развития перед поступлением в первый класс.

О подобном в соцсетях заявили и другие родители. «Есть тут люди, которым посчастливилось записать своих детей на ПМПК комиссию по адресу Титова, 28? Подскажите, пожалуйста, как вы это сделали. Я постоянно захожу и вижу одну и ту же картину — „записи нет“», — написала в группе «ВКонтакте» «Район Вторчермет — Екатеринбург» Ксения Анохина. В комментариях возмутились и другие родители: «Это издевательство над людьми просто… По три месяца ждешь, караулишь, чтобы за пять минут группа людей определила умственные способности твоего ребенка», — возмутилась Юлия Черняк в комментариях.

Комиссию дети могут пройти в Екатеринбурге по шести адресам, которые находятся на улицах Восстания, Дарвина, П.Тольятти, Республиканской, Титова, Машинная. «Нет доступного времени для предварительной записи», — написано под каждым адресом на сайте info.ocheredi. Электронная запись доступно только в Верхнем Тагиле, Нижнем Тагиле и Тавде.

ПМПК перед началом учебы помогает выявить психологические и физические проблемы и выработать стратегию, которая поможет организовать учебу с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Комиссию проходят по инициативе родителей или детского сада (при согласии родителей). Специалисты заключают, сможет ли ребенок учиться в обычной школе, рекомендовано ли обучение в коррекционной школе, нужны ли дополнительные занятия, встречи с логопедом, а также лечение и наблюдение у врачей и психологов.

На звонок корреспондента в центре «Ресурс» не ответили. В министерство образования и молодежной политики региона направлен письменный запрос, ответ ожидается. 

Сейчас свободных мест для онлайн-записи в Екатеринбурге нет
Сейчас свободных мест для онлайн-записи в Екатеринбурге нет
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Родители из Екатеринбурга заявили о проблемах при записи детей с ОВЗ на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) в ЦППМСП «Ресурс», которая необходима перед поступлением в первый класс. Одна из мам уже несколько месяцев пытается записать ребенка, однако система постоянно пишет об отсутствии мест. Подробнее URA.RU рассказала Татьяна (имя изменено). «Для того, чтобы записаться, в определенное время нужно зайти на определенный сайт и забронировать день и время. На протяжении трех месяцев я не могу это сделать. Мне удается выбрать день и время, но пока я ввожу их проверочный код, это время уже занято и выбрать другое не получается. А запись закрывается меньше, чем за минуту. <…> Это максимальное издевательство над детьми и родителями. Записаться попросту невозможно, по телефону звонить бесполезно — отправляют снова караулить время на сайте», — рассказала мама. По ее словам, эту комиссию должны пройти дети с особенностями развития перед поступлением в первый класс. О подобном в соцсетях заявили и другие родители. «Есть тут люди, которым посчастливилось записать своих детей на ПМПК комиссию по адресу Титова, 28? Подскажите, пожалуйста, как вы это сделали. Я постоянно захожу и вижу одну и ту же картину — „записи нет“», — написала в группе «ВКонтакте» «Район Вторчермет — Екатеринбург» Ксения Анохина. В комментариях возмутились и другие родители: «Это издевательство над людьми просто… По три месяца ждешь, караулишь, чтобы за пять минут группа людей определила умственные способности твоего ребенка», — возмутилась Юлия Черняк в комментариях. Комиссию дети могут пройти в Екатеринбурге по шести адресам, которые находятся на улицах Восстания, Дарвина, П.Тольятти, Республиканской, Титова, Машинная. «Нет доступного времени для предварительной записи», — написано под каждым адресом на сайте info.ocheredi. Электронная запись доступно только в Верхнем Тагиле, Нижнем Тагиле и Тавде. ПМПК перед началом учебы помогает выявить психологические и физические проблемы и выработать стратегию, которая поможет организовать учебу с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Комиссию проходят по инициативе родителей или детского сада (при согласии родителей). Специалисты заключают, сможет ли ребенок учиться в обычной школе, рекомендовано ли обучение в коррекционной школе, нужны ли дополнительные занятия, встречи с логопедом, а также лечение и наблюдение у врачей и психологов. На звонок корреспондента в центре «Ресурс» не ответили. В министерство образования и молодежной политики региона направлен письменный запрос, ответ ожидается. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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