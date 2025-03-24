Фасад купеческой усадьбы в центре Перми отремонтируют за 1,4 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание является объектом культурного наследия
Здание является объектом культурного наследия Фото:

В Перми объявлен аукцион по поиску подрядчика на капремонт фасада административного здания на улице Ленина, 27. Там расположен департамент культуры и молодежной политики Перми. Цена контракта — 1,4 млн рублей.

«Двухэтажное здание — это объект культурного наследия „Усадьба купчихи М. Т. Киселевой: главный дом“. Площадь фасада составляет почти 540 квадратных метров. Исполнителю, в том числе, предстоит воссоздать декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Ранее URA.RU сообщало, как власти искали подрядчика по ремонту этого здания. Цена контракта составляла 2,7 млн рублей. В доме помимо департамента находится бар, кальянная и тату-студия.

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В Перми объявлен аукцион по поиску подрядчика на капремонт фасада административного здания на улице Ленина, 27. Там расположен департамент культуры и молодежной политики Перми. Цена контракта — 1,4 млн рублей. «Двухэтажное здание — это объект культурного наследия „Усадьба купчихи М. Т. Киселевой: главный дом“. Площадь фасада составляет почти 540 квадратных метров. Исполнителю, в том числе, предстоит воссоздать декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Ранее URA.RU сообщало, как власти искали подрядчика по ремонту этого здания. Цена контракта составляла 2,7 млн рублей. В доме помимо департамента находится бар, кальянная и тату-студия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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