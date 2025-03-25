В Пермском крае пройдет масштабный рок-фест с песнями Depeche Mode и Metallica

Масштабный музыкальный фестиваль «РокАномалия» в этом году пройдет в Пермском крае под Кунгуром в конце июня. Под открытым небом выступят известные на всю страну коллективы как «Слот» и «План Ломоносова», а также другие группы из разных городов России. Отдельная программа будет посвящена трибьютам мировых звезд.
«Выступление известных групп, авторских рок-коллективов со всей Страны, трибьют Depeche Mode, Metallica, Limp Bizkit, Guano Apes и других. Также в программе автомобильные бои без правил, тест драйв и прокат мототехники, игровые площадки», — говорится в анонсе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль «РокАномалия» проходит под Кунгуром с 2022 года. На площадке для гостей организуют палаточные лагеря. Отдельно устанавливается лагерь для мотоциклистов и автомобильного кемпинга.
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