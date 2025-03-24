24 марта 2025

Челябинская таможня отдала партию конфискованного фарфора в интернат

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, посуда, тарелки, столовая, школьная столовая
Челябинские таможенники передали интернату три коробки посуды Фото:

В Магнитогорский психоневрологический интернат передали 300 фарфоровых салатников, которые бизнесмен пытался ввезти в Россию незаконно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, предприниматель не задекларировал товар.

«300 салатников были выявлены при досмотре на Челябинском таможенном посту. Фарфоровый товар не был заявлен в декларации, изъят и передан в Магнитогорский психоневрологический интернат», — рассказали URA.RU в таможне.

Как уточнили в ведомстве, в собственность государства посуду обратили по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. В 2025 году это первая передача конфискованных товаров, сообщили в таможни.

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В Магнитогорский психоневрологический интернат передали 300 фарфоровых салатников, которые бизнесмен пытался ввезти в Россию незаконно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, предприниматель не задекларировал товар. «300 салатников были выявлены при досмотре на Челябинском таможенном посту. Фарфоровый товар не был заявлен в декларации, изъят и передан в Магнитогорский психоневрологический интернат», — рассказали URA.RU в таможне. Как уточнили в ведомстве, в собственность государства посуду обратили по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. В 2025 году это первая передача конфискованных товаров, сообщили в таможни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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