Челябинская таможня отдала партию конфискованного фарфора в интернат

В Магнитогорский психоневрологический интернат передали 300 фарфоровых салатников, которые бизнесмен пытался ввезти в Россию незаконно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, предприниматель не задекларировал товар.
«300 салатников были выявлены при досмотре на Челябинском таможенном посту. Фарфоровый товар не был заявлен в декларации, изъят и передан в Магнитогорский психоневрологический интернат», — рассказали URA.RU в таможне.
Как уточнили в ведомстве, в собственность государства посуду обратили по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. В 2025 году это первая передача конфискованных товаров, сообщили в таможни.
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