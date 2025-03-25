Люди ждут информацию возле входа в ЕЦ (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 25 марта экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Там сработала сигнализация, а охрана просит всех покинуть здание. Об этом рассказал очевидец.
«Ельцин Центр эвакуировали. Непонятно, учебная или нет, но все же», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы центра и регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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