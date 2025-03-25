В Екатеринбурге срочно эвакуировали Ельцин Центр. Видео

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Люди ждут информацию возле входа в ЕЦ (архивное фото)
Люди ждут информацию возле входа в ЕЦ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 25 марта экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Там сработала сигнализация, а охрана просит всех покинуть здание. Об этом рассказал очевидец.

«Ельцин Центр эвакуировали. Непонятно, учебная или нет, но все же», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы центра и регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 25 марта экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Там сработала сигнализация, а охрана просит всех покинуть здание. Об этом рассказал очевидец. «Ельцин Центр эвакуировали. Непонятно, учебная или нет, но все же», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы центра и регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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