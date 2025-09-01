В Нижнем Тагиле 1 сентября после капитального ремонта открылась школа №33. Ремонт завершили на четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Ремонт завершен на четыре месяца раньше запланированного срока. В обновленной школе занятия начали 487 учеников. Сохранили только несущие стены здания 1936 года, все остальное построено заново», — написал глава города в своем telegram-канале.
В учебном заведении были открыты новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, а также введены в эксплуатацию актовый зал, столовая, спортивный зал, центр детских инициатив и два музея, посвященные истории школы. Пинаев подчеркнул, что такие изменения стали возможны благодаря национальным проектам, поддержке регионального министерства образования и содействию врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Занятия в обновленном здании начали 487 учеников.
В администрации города уточнили, что за последние пять лет в Нижнем Тагиле капитально отремонтировали уже десять школ. В реализации проекта по обновлению школы №33 участвовали строительные компании «Стройкомплекс» и «Капиталстрой». Мэр выразил благодарность педагогам и строителям за вклад в развитие образования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!