Четыре ресторана Екатеринбурга признали лучшими в России

Четыре заведения Екатеринбурга дошли до финала ресторанной премии WhereToEat. Шорт-лист 100 лучших заведений России появился на сайте организаторов.
«Кому из них достанется главный приз — серебряный кубок? Решение независимой коллегии экспертов объявим 22 апреля в Казани», — сказано в сообщении.
Ранее в лонг-лист попали 35 ресторанов Екатеринбурга. Пройти в следующий этап смогли лишь Kitchen (уральская кухня) Николы Павловича, гастрономический паб «Гастроли» Валентина Кузякина, бистро «Горожане» и Culta Bistronomic (средиземноморская кухня) Виктора и Ульяны Новиковых. В прошлом году эти же рестораны эксперты признавали одними из лучших.
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