Четыре ресторана Екатеринбурга признали лучшими в России

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В шорт-лист попали лишь четыре из 35 заявленных ресторанов Екатеринбурга
В шорт-лист попали лишь четыре из 35 заявленных ресторанов Екатеринбурга Фото:

Четыре заведения Екатеринбурга дошли до финала ресторанной премии WhereToEat. Шорт-лист 100 лучших заведений России появился на сайте организаторов.

«Кому из них достанется главный приз — серебряный кубок? Решение независимой коллегии экспертов объявим 22 апреля в Казани», — сказано в сообщении.

Ранее в лонг-лист попали 35 ресторанов Екатеринбурга. Пройти в следующий этап смогли лишь Kitchen (уральская кухня) Николы Павловича, гастрономический паб «Гастроли» Валентина Кузякина, бистро «Горожане» и Culta Bistronomic (средиземноморская кухня) Виктора и Ульяны Новиковых. В прошлом году эти же рестораны эксперты признавали одними из лучших. 

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Четыре заведения Екатеринбурга дошли до финала ресторанной премии WhereToEat. Шорт-лист 100 лучших заведений России появился на сайте организаторов. « Кому из них достанется главный приз — серебряный кубок? Решение независимой коллегии экспертов объявим 22 апреля в Казани» , — сказано в сообщении. Ранее в лонг-лист попали 35 ресторанов Екатеринбурга. Пройти в следующий этап смогли лишь Kitchen (уральская кухня) Николы Павловича , гастрономический паб «Гастроли» Валентина Кузякина, бистро «Горожане» и Culta Bistronomic (средиземноморская кухня) Виктора и Ульяны Новиковых. В прошлом году эти же рестораны эксперты признавали одними из лучших. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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