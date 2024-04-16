Четыре ресторана из Екатеринбурга вошли в сотню лучших по России

В Москве 16 апреля подвели итоги главной гастропремии России WhereToEat. В топ-100 лучших ресторанов попали четыре заведения из Екатеринбурга: Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых). Информация об этом появилась на сайте организаторов.
Ресторан со средиземноморской кухней — Culta — занял 40 место. На 49 месте оказался Kitchen с уральской кухней, 68 место заняли «Гастроли» с концепцией Comfort food — понятная и комфортная еда на каждый день. Гастро-бистро «Горожане» заняли 98 место, в заведении совместили трендовые и повседневные блюда.
В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов. В прошлом году в список лучших ресторанов России вошли три заведения из Екатеринбурга: Kitchen, Momo и «Горожане».
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