16 апреля 2024

Четыре ресторана из Екатеринбурга вошли в сотню лучших по России

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Пресс-завтрак по случаю запуска Кубка "Лучший шеф-повар Урала 2024" в ресторане Kitchen. Екатеринбург, повар, kitchen, кухня в ресторане
Итоги ежегодной премии провели 16 апреля Фото:

В Москве 16 апреля подвели итоги главной гастропремии России WhereToEat. В топ-100 лучших ресторанов попали четыре заведения из Екатеринбурга: Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых). Информация об этом появилась на сайте организаторов.

Ресторан со средиземноморской кухней — Culta — занял 40 место. На 49 месте оказался Kitchen с уральской кухней, 68 место заняли «Гастроли» с концепцией Comfort food — понятная и комфортная еда на каждый день. Гастро-бистро «Горожане» заняли 98 место, в заведении совместили трендовые и повседневные блюда.

В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов. В прошлом году в список лучших ресторанов России вошли три заведения из Екатеринбурга: Kitchen, Momo и «Горожане».

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В Москве 16 апреля подвели итоги главной гастропремии России WhereToEat. В топ-100 лучших ресторанов попали четыре заведения из Екатеринбурга: Кitchen (Николы Павловича), «Гастроли» (Валентина Кузякина), Culta и «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых). Информация об этом появилась на сайте организаторов. Ресторан со средиземноморской кухней — Culta — занял 40 место. На 49 месте оказался Kitchen с уральской кухней, 68 место заняли «Гастроли» с концепцией Comfort food — понятная и комфортная еда на каждый день. Гастро-бистро «Горожане» заняли 98 место, в заведении совместили трендовые и повседневные блюда. В лонг-лист WhereToEat Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов РФ. В Екатеринбурге отобрали 30 ресторанов. В прошлом году в список лучших ресторанов России вошли три заведения из Екатеринбурга: Kitchen, Momo и «Горожане».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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