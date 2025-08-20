Осужденная за пост дочери Ельцина топ-менеджер ЕЦ обжалует приговор

Защита первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилы Телень обжалует назначенный судом штраф за репост, который она сделала со страницы в соцсетях Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Об этом заявил адвокат Михаил Бирюков, передает корреспондент URA.RU.
Телень признали виновной по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей. Редакция агентства обратилась за комментарием к Телень, ответ ожидается.
Дело в отношении замдиректора ЕЦ завели из-за репоста 25 февраля 2022 года. Удалила она его в мае 2025 года, узнав из СМИ, что к ней из-за него есть претензии. Бирюков заявил, что репост был сделан на эмоциях, так как ее отец — ветеран Великой Отечественной войны.
По мнению Телень, на нее идет информационная атака. Ранее в эфире телеканала «Россия 24» опубликовали ее израильский паспорт, а входящий в сетку пропагандиста Владимира Соловьева telegram-канал «УРАЛLIVE» написал про это пост, прикрепив фото документа. Телень заявляет, что журналисты намеренно искажают факты. За нее также вступался председатель правления ЕЦ Александр Дроздов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
