Осужденная за пост дочери Ельцина топ-менеджер ЕЦ обжалует приговор

Людмила Телень считает, что на нее идет информационная атака
Людмила Телень считает, что на нее идет информационная атака

Защита первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилы Телень обжалует назначенный судом штраф за репост, который она сделала со страницы в соцсетях Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Об этом заявил адвокат Михаил Бирюков, передает корреспондент URA.RU.

Телень признали виновной по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей. Редакция агентства обратилась за комментарием к Телень, ответ ожидается.

Дело в отношении замдиректора ЕЦ завели из-за репоста 25 февраля 2022 года. Удалила она его в мае 2025 года, узнав из СМИ, что к ней из-за него есть претензии. Бирюков заявил, что репост был сделан на эмоциях, так как ее отец — ветеран Великой Отечественной войны.

По мнению Телень, на нее идет информационная атака. Ранее в эфире телеканала «Россия 24» опубликовали ее израильский паспорт, а входящий в сетку пропагандиста Владимира Соловьева telegram-канал «УРАЛLIVE» написал про это пост, прикрепив фото документа. Телень заявляет, что журналисты намеренно искажают факты. За нее также вступался председатель правления ЕЦ Александр Дроздов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

