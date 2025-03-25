Умерла заслуженный учитель Пермского хореографического училища Елена Быстрицкая

В Перми умерла выпускница и преподаватель Пермского хореографического училища, в прошлом солистка театра оперы и балета Елена Быстрицкая. Об этом сообщили в училище, где она преподавала долгие годы.
«С прискорбием сообщаем, что 25 марта с ушла из жизни Елена Владимировна Быстрицкая. С 1953 по 1973 гг. она — солистка балета Пермского Государственного академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. С 1964 по 2020 гг. Елена Владимировна работала в Пермском хореографическом училище педагогом классического, историко-бытового танца и теоретических дисциплин», — говорится на странице училища в соцсети «ВКонтакте».
В театре оперы и балета Елена Быстрицкая исполняла партии Марии в «Бахчисарайском фонтане», Одетты в «Лебедином озере», Сольвейг в «Пер Гюнте», Феи Сирени в «Спящей красавице», Катерины в «Каменном цветке», Ирины в «Грушеньке», Матери в «Береге надежды», а также многие другие. За время работы в Пермском хореографическом училище она осуществила 11 выпусков. Среди ее выпускниц заслуженные артистки России Татьяна Пунина, Елизавета Небесная (Белорыбкина); лауреаты и дипломанты Российских и Международных конкурсов артистов балета.
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