Элитный санаторий пермского олигарха сократил прибыль

Чистая прибыль санатория «Демидково», принадлежащая холдингу пермского олигарха Андрея Кузяева, в 2024 году составила 42,5 млн рублей. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия.
«ООО „Демидково“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 718,7 млн рублей, расходы — 676,2 млн рублей. Чистая прибыль — 42,5 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС. По сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль общества сократилась на 2%, или на 1,1 млн рублей.
Санаторий «Демидково» находится в Добрянском районе Пермского края. Расположен на берегу Камского водохранилища в окружении соснового бора.
Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей. Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году увеличилась на 87%.
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