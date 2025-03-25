25 марта 2025

Элитный санаторий пермского олигарха сократил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль общества сократилась на 1,1 млн рублей
Прибыль общества сократилась на 1,1 млн рублей Фото:

Чистая прибыль санатория «Демидково», принадлежащая холдингу пермского олигарха Андрея Кузяева, в 2024 году составила 42,5 млн рублей. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия.

«ООО „Демидково“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 718,7 млн рублей, расходы — 676,2 млн рублей. Чистая прибыль — 42,5 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС. По сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль общества сократилась на 2%, или на 1,1 млн рублей.

Санаторий «Демидково» находится в Добрянском районе Пермского края. Расположен на берегу Камского водохранилища в окружении соснового бора.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей. Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году увеличилась на 87%.

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Чистая прибыль санатория «Демидково», принадлежащая холдингу пермского олигарха Андрея Кузяева, в 2024 году составила 42,5 млн рублей. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „Демидково“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 718,7 млн рублей, расходы — 676,2 млн рублей. Чистая прибыль — 42,5 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС. По сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль общества сократилась на 2%, или на 1,1 млн рублей. Санаторий «Демидково» находится в Добрянском районе Пермского края. Расположен на берегу Камского водохранилища в окружении соснового бора. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей. Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году увеличилась на 87%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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