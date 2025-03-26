Участникам СВО и их семьям помогли запустить бизнес в Пермском крае

В региональном центре «Мой бизнес» подведены итоги обучения по программе «СВОе дело». Этот проект предназначен для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Всего в нем поучаствовали более 100 жителей края. Он реализуется по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина, в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Среди участников третьего потока — супруги, мамы и дочери участников СВО, а также ветеран спецоперации. В финале программы, каждый смог презентовать свои проекты и сразу же получить консультацию по дальнейшему ведению бизнеса. Модули программы включали в себя: психологическую поддержку, основы предпринимательства, самореализацию в соцпредпринимательстве и НКО, разработку дорожной карты», — поделилась руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Елена Вон.
Участники презентовали проекты по запуску личного подсобного хозяйства, торговле питьевой водой, открытию студии акробатики и гимнастики, бьюти-коворкинга, проведению психологических консультации для участников СВО.
Более того, каждый участник получил консультацию в Микрофинансовой компании Пермского края по вопросам получения микрозайма «Za наших». Он дает возможность получить льготное финансирование до 5 млн рублей по ставке 1%. Следующий бесплатный поток программы состоится с 1 по 24 апреля.
Вся необходимая господдержка бизнеса есть на площадке «Дома Предпринимателя». В частности, в центре «Мой бизнес» начался прием заявок на новую программу бизнес-акселератор для социального бизнеса. Там новички и действующие предприниматели смогут прокачать свои навыки по различным направлениям.
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