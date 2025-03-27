На место свердловского губернатора рассматривали главу УВЗ

27 марта 2025 в 13:17 Размер текста - 17 +

Александр Потапов — один из самых заметных промышленников региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области На должность губернатора Свердловской области якобы рассматривался не только глава Оренбургской области Денис Паслер, но и как минимум гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов. Таким слухом с URA.RU поделился источник в региональном истеблишменте. «Потапов, говорят, был среди претендентов [на губернаторство]. В администрации президента якобы велись консультации по этому поводу», — сообщил собеседник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» корреспонденту заявили, что не располагают такой информацией. Решение назначить 46-летнего Дениса Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», возглавлявшего Оренбуржье с 2019 года, — врио губернатора родной для Паслера Свердловской области президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. Ожидается, что утром 28 марта Паслер прибудет в Екатеринбург. Александру Потапову 62 года. УВЗ он руководит с 2017 года. До этого работал в различных федеральных структурах, в том числе на позиции замглавы Минпромторга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На должность губернатора Свердловской области якобы рассматривался не только глава Оренбургской области Денис Паслер, но и как минимум гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов. Таким слухом с URA.RU поделился источник в региональном истеблишменте. «Потапов, говорят, был среди претендентов [на губернаторство]. В администрации президента якобы велись консультации по этому поводу», — сообщил собеседник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» корреспонденту заявили, что не располагают такой информацией. Решение назначить 46-летнего Дениса Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», возглавлявшего Оренбуржье с 2019 года, — врио губернатора родной для Паслера Свердловской области президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. Ожидается, что утром 28 марта Паслер прибудет в Екатеринбург. Александру Потапову 62 года. УВЗ он руководит с 2017 года. До этого работал в различных федеральных структурах, в том числе на позиции замглавы Минпромторга.