На место свердловского губернатора рассматривали главу УВЗ

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Алексей Текслер на Челябинском тракторном заводе УРАЛТРАК. Челябинск, потапов александр
Александр Потапов — один из самых заметных промышленников региона Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

На должность губернатора Свердловской области якобы рассматривался не только глава Оренбургской области Денис Паслер, но и как минимум гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов. Таким слухом с URA.RU поделился источник в региональном истеблишменте.

«Потапов, говорят, был среди претендентов [на губернаторство]. В администрации президента якобы велись консультации по этому поводу», — сообщил собеседник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» корреспонденту заявили, что не располагают такой информацией.

Решение назначить 46-летнего Дениса Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», возглавлявшего Оренбуржье с 2019 года, — врио губернатора родной для Паслера Свердловской области президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. Ожидается, что утром 28 марта Паслер прибудет в Екатеринбург.

Александру Потапову 62 года. УВЗ он руководит с 2017 года. До этого работал в различных федеральных структурах, в том числе на позиции замглавы Минпромторга.

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На должность губернатора Свердловской области якобы рассматривался не только глава Оренбургской области Денис Паслер, но и как минимум гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов. Таким слухом с URA.RU поделился источник в региональном истеблишменте. «Потапов, говорят, был среди претендентов [на губернаторство]. В администрации президента якобы велись консультации по этому поводу», — сообщил собеседник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» корреспонденту заявили, что не располагают такой информацией. Решение назначить 46-летнего Дениса Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», возглавлявшего Оренбуржье с 2019 года, — врио губернатора родной для Паслера Свердловской области президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. Ожидается, что утром 28 марта Паслер прибудет в Екатеринбург. Александру Потапову 62 года. УВЗ он руководит с 2017 года. До этого работал в различных федеральных структурах, в том числе на позиции замглавы Минпромторга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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