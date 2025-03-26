26 марта 2025

Полиция ХМАО дала совет жителям перед сезоном отпусков

Полиция ХМАО советует жителям проверить загранпаспорта перед сезоном отпусков
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция рекомендует югорчанам проверить загранпаспорта на предмет ошибок
Полиция рекомендует югорчанам проверить загранпаспорта на предмет ошибок Фото:

Полиция Югры советует жителям региона проверить загранпаспорта на предмет ошибок перед сезоном отпусков. В последнее время участились случаи изъятия документа из-за его некорректного оформления, пишет ведомство в своем telegram-канале.

«Просим самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории Российской Федерации. В случае обнаружения ошибок обращаться в подразделения по вопросам миграции для замены в установленном порядке без взимания государственной пошлины», — сообщает канал «Полиция Югры».

Управление по вопросам миграции рекомендует обратить внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества, даты рождения и пола. В случае ошибок документ может быть признан недействительным.

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Полиция Югры советует жителям региона проверить загранпаспорта на предмет ошибок перед сезоном отпусков. В последнее время участились случаи изъятия документа из-за его некорректного оформления, пишет ведомство в своем telegram-канале. «Просим самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории Российской Федерации. В случае обнаружения ошибок обращаться в подразделения по вопросам миграции для замены в установленном порядке без взимания государственной пошлины», — сообщает канал «Полиция Югры». Управление по вопросам миграции рекомендует обратить внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества, даты рождения и пола. В случае ошибок документ может быть признан недействительным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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