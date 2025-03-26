Полиция ХМАО дала совет жителям перед сезоном отпусков

Полиция Югры советует жителям региона проверить загранпаспорта на предмет ошибок перед сезоном отпусков. В последнее время участились случаи изъятия документа из-за его некорректного оформления, пишет ведомство в своем telegram-канале.
«Просим самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории Российской Федерации. В случае обнаружения ошибок обращаться в подразделения по вопросам миграции для замены в установленном порядке без взимания государственной пошлины», — сообщает канал «Полиция Югры».
Управление по вопросам миграции рекомендует обратить внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества, даты рождения и пола. В случае ошибок документ может быть признан недействительным.
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