В Челябинской области перестали принимать заявления в ГАИ через Госуслуги

В Челябинской области временно перестали записывать на прием в Госавтоинспекцию через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАИ по региону.
«В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области (ул. Харлова, 20) запись заявителей на получение государственных услуг через портал госуслуг на регистрацию транспортных средств и выдачу (замену) водительских удостоверений временно недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает telegram-канал управления.
Отмену приема заявлений в Госавтоинспекции связали с возможным техническим сбоем в программном обеспечении. В ведомстве добавили, что сейчас ведутся технические работы. Об устранении неполадок будет сообщено позднее.
Приостановка оказания услуг гражданам в управлении была и 31 июля. Тогда это было связано с отключением электричества.
