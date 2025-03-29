Премьер Таиланда: страна вернулась к нормальной жизни после землетрясения

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В Таиланде будут введены новые стандарты строительства
В Таиланде будут введены новые стандарты строительства Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Таиланд возвратился к нормальному образу жизни после землетрясения, которое унесло жизни десяти человек и вызвало значительные разрушения. Об этом сообщила премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават.

«Таиланд вернулся к нормальной жизни после землетрясения», — передает слова Чинават телеканал CNN. В результате обрушения здания в Бангкоке погибло минимум десять человек, и десятки могут оставаться под завалами. Чинават поручила расследовать инцидент и разработать новые строительные стандарты.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта в центральной части Мьянмы, затронув и Бангкок, где был объявлен режим ЧС. Основные разрушения произошли в городе Мандалай, где число жертв превысило одну тысячу, и спасатели все еще ищут выживших. В столице Таиланда усилили поисковые операции, так как около 100 человек пропали без вести.

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Таиланд возвратился к нормальному образу жизни после землетрясения, которое унесло жизни десяти человек и вызвало значительные разрушения. Об этом сообщила премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават. «Таиланд вернулся к нормальной жизни после землетрясения», — передает слова Чинават телеканал CNN. В результате обрушения здания в Бангкоке погибло минимум десять человек, и десятки могут оставаться под завалами. Чинават поручила расследовать инцидент и разработать новые строительные стандарты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта в центральной части Мьянмы, затронув и Бангкок, где был объявлен режим ЧС. Основные разрушения произошли в городе Мандалай, где число жертв превысило одну тысячу, и спасатели все еще ищут выживших. В столице Таиланда усилили поисковые операции, так как около 100 человек пропали без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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