Премьер Таиланда: страна вернулась к нормальной жизни после землетрясения

Таиланд возвратился к нормальному образу жизни после землетрясения, которое унесло жизни десяти человек и вызвало значительные разрушения. Об этом сообщила премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават.
«Таиланд вернулся к нормальной жизни после землетрясения», — передает слова Чинават телеканал CNN. В результате обрушения здания в Бангкоке погибло минимум десять человек, и десятки могут оставаться под завалами. Чинават поручила расследовать инцидент и разработать новые строительные стандарты.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта в центральной части Мьянмы, затронув и Бангкок, где был объявлен режим ЧС. Основные разрушения произошли в городе Мандалай, где число жертв превысило одну тысячу, и спасатели все еще ищут выживших. В столице Таиланда усилили поисковые операции, так как около 100 человек пропали без вести.
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