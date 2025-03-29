29 марта 2025

Актер из «Сверхъестественного» Дэнис Арндт скончался на 87 году жизни

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Актер умер в 86 лет у себя дома, сообщили американские журналисты
Актер умер в 86 лет у себя дома, сообщили американские журналисты Фото:

Актер из США Дэнис Арндт, сыгравший отца Рейнольдса в знаменитом сериале «Сверхъестественное», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

«Арндт... умер. Ему было 86 лет», — говорится в материале американского издания. Также авторы Hollywood Reporter подчеркнули, что артист скончался у себя дома в Ашленде, штат Орегон. Актер также играл роль лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт».

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Актер из США Дэнис Арндт, сыгравший отца Рейнольдса в знаменитом сериале «Сверхъестественное», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter. «Арндт... умер. Ему было 86 лет», — говорится в материале американского издания. Также авторы Hollywood Reporter подчеркнули, что артист скончался у себя дома в Ашленде, штат Орегон. Актер также играл роль лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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