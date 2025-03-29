Актер из «Сверхъестественного» Дэнис Арндт скончался на 87 году жизни

Актер умер в 86 лет у себя дома, сообщили американские журналисты
Актер из США Дэнис Арндт, сыгравший отца Рейнольдса в знаменитом сериале «Сверхъестественное», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.
«Арндт... умер. Ему было 86 лет», — говорится в материале американского издания. Также авторы Hollywood Reporter подчеркнули, что артист скончался у себя дома в Ашленде, штат Орегон. Актер также играл роль лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт».
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