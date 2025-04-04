04 апреля 2025

Украинская команда отправится в США на следующей неделе ради крупной сделки

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Украинская делегация отправится в США
Украинская делегация отправится в США Фото:

На следующей неделе в Соединенные Штаты прибудет украинская техническая делегация для обсуждения условий ресурсного соглашения. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы ожидаем приезда украинской технической команды на следующей неделе и надеемся заключить это соглашение», — сказал Бессент в интервью Такеру Карлсону. Видео с диалогом выложено в соцсети Х на странице американского журналиста.

Ранее, осенью 2024 года, украинский президент Владимир Зеленский отказался от первоначальной версии соглашения, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Недавно Скотт Бессент сообщил, что документ о партнерстве был доработан и расширен.

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На следующей неделе в Соединенные Штаты прибудет украинская техническая делегация для обсуждения условий ресурсного соглашения. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. «Мы ожидаем приезда украинской технической команды на следующей неделе и надеемся заключить это соглашение», — сказал Бессент в интервью Такеру Карлсону. Видео с диалогом выложено в соцсети Х на странице американского журналиста. Ранее, осенью 2024 года, украинский президент Владимир Зеленский отказался от первоначальной версии соглашения, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Недавно Скотт Бессент сообщил, что документ о партнерстве был доработан и расширен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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