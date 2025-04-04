Украинская команда отправится в США на следующей неделе ради крупной сделки

На следующей неделе в Соединенные Штаты прибудет украинская техническая делегация для обсуждения условий ресурсного соглашения. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы ожидаем приезда украинской технической команды на следующей неделе и надеемся заключить это соглашение», — сказал Бессент в интервью Такеру Карлсону. Видео с диалогом выложено в соцсети Х на странице американского журналиста.
Ранее, осенью 2024 года, украинский президент Владимир Зеленский отказался от первоначальной версии соглашения, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Недавно Скотт Бессент сообщил, что документ о партнерстве был доработан и расширен.
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