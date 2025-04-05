Российский священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки

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Священник Курской епархии сбил из ружья-двустволки два украинских дрона
Священник Курской епархии сбил из ружья-двустволки два украинских дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иерей Игорь Васюков, который служит в Курской епархии, помогал в эвакуации мирных жителей из населенного пункта Суджа. По информации, опубликованной на официальном сайте Русской Православной Церкви, ему удалось сбить два украинских дрона из ружья-двустволки.

«Отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сказано в рапорте митрополита Курского и Рылького Германа. Иерей Игорь и иеромонах Мелетий 18 марта вместе с группой волонтеров стали жертвами атаки украинского беспилотника. В результате инцидента иерей Игорь получил легкую контузию. Однако он продолжил осуществлять свои служебные обязанности. Отец Мелетий, получивший ранения от осколков, находится на реабилитации.

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Иерей Игорь Васюков, который служит в Курской епархии, помогал в эвакуации мирных жителей из населенного пункта Суджа. По информации, опубликованной на официальном сайте Русской Православной Церкви, ему удалось сбить два украинских дрона из ружья-двустволки. «Отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сказано в рапорте митрополита Курского и Рылького Германа. Иерей Игорь и иеромонах Мелетий 18 марта вместе с группой волонтеров стали жертвами атаки украинского беспилотника. В результате инцидента иерей Игорь получил легкую контузию. Однако он продолжил осуществлять свои служебные обязанности. Отец Мелетий, получивший ранения от осколков, находится на реабилитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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