Челябинский губернатор Текслер похвалил организацию турнира по баскетболу

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Алексей Текслер лично открыл матч по баскетболу
Алексей Текслер лично открыл матч по баскетболу Фото:

Губернатор челябинской области Алексей Текслер похвалил организаторов престижного турнира по баскетболу за прекрасную подготовку мероприятия. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«II Кубок губернатора по баскетболу 3х3 получился! Спасибо спортсменам за красивую игру, болельщикам за эмоции, команде организаторов за прекрасную подготовку турнира», — отметил Текслер.

Губернатор выразил уверенность, что у баскетбола в регионе есть большие перспективы. На открытии спортивного мероприятия вместе с мэром города Алексеем Лошкиным он сыграл в «Матче друзей», их команда одержала победу.

В целом турнир, который начался в минувшие выходные, собрал звезд мирового баскетбола из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Наш регион представляют команды «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

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Губернатор челябинской области Алексей Текслер похвалил организаторов престижного турнира по баскетболу за прекрасную подготовку мероприятия. Об этом он написал в своем telegram-канале. «II Кубок губернатора по баскетболу 3х3 получился! Спасибо спортсменам за красивую игру, болельщикам за эмоции, команде организаторов за прекрасную подготовку турнира», — отметил Текслер. Губернатор выразил уверенность, что у баскетбола в регионе есть большие перспективы. На открытии спортивного мероприятия вместе с мэром города Алексеем Лошкиным он сыграл в «Матче друзей», их команда одержала победу. В целом турнир, который начался в минувшие выходные, собрал звезд мирового баскетбола из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Наш регион представляют команды «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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