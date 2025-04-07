Челябинский губернатор Текслер похвалил организацию турнира по баскетболу

Губернатор челябинской области Алексей Текслер похвалил организаторов престижного турнира по баскетболу за прекрасную подготовку мероприятия. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«II Кубок губернатора по баскетболу 3х3 получился! Спасибо спортсменам за красивую игру, болельщикам за эмоции, команде организаторов за прекрасную подготовку турнира», — отметил Текслер.
Губернатор выразил уверенность, что у баскетбола в регионе есть большие перспективы. На открытии спортивного мероприятия вместе с мэром города Алексеем Лошкиным он сыграл в «Матче друзей», их команда одержала победу.
В целом турнир, который начался в минувшие выходные, собрал звезд мирового баскетбола из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. Наш регион представляют команды «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).
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