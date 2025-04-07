В Перми меняется чиновник, ответственный за уличное освещение

Основным претендентом на пост начальника МКУ «Горсвет» является первый замруководителя департамента дорог и благоустройства Никита Саламатов. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. Ожидается, что он приступит в работе уже на этой неделе.
«Саламатов давно работает в отрасли, раньше занимал пост директора МКУ „Благостройство Мотовилихинского района“. Это системный человек, который разбирается во всех процессах», — пояснил источник.
В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что кадровые решения еще не приняты. Саламатов займет место Эдуарда Илларионова. Он пришел в «Горсвет» около полугода назад. Ранее Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Перэнерго». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», 8 апреля стало его последним рабочим днем на предприятии.
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