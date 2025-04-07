07 апреля 2025

В Перми меняется чиновник, ответственный за уличное освещение

Новым начальником МКУ «Горсвет» станет Никита Саламатов
© Служба новостей «URA.RU»
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«Горсвет» обслуживает более 30 тысяч светильников в Перми
«Горсвет» обслуживает более 30 тысяч светильников в Перми Фото:

Основным претендентом на пост начальника МКУ «Горсвет» является первый замруководителя департамента дорог и благоустройства Никита Саламатов. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. Ожидается, что он приступит в работе уже на этой неделе.

«Саламатов давно работает в отрасли, раньше занимал пост директора МКУ „Благостройство Мотовилихинского района“. Это системный человек, который разбирается во всех процессах», — пояснил источник.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что кадровые решения еще не приняты. Саламатов займет место Эдуарда Илларионова. Он пришел в «Горсвет» около полугода назад. Ранее Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Перэнерго». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», 8 апреля стало его последним рабочим днем на предприятии.

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Основным претендентом на пост начальника МКУ «Горсвет» является первый замруководителя департамента дорог и благоустройства Никита Саламатов. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. Ожидается, что он приступит в работе уже на этой неделе. «Саламатов давно работает в отрасли, раньше занимал пост директора МКУ „Благостройство Мотовилихинского района“. Это системный человек, который разбирается во всех процессах», — пояснил источник. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что кадровые решения еще не приняты. Саламатов займет место Эдуарда Илларионова. Он пришел в «Горсвет» около полугода назад. Ранее Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Перэнерго». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», 8 апреля стало его последним рабочим днем на предприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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