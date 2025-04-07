Стройку скандального ЖК «Уютный» в Сургуте вновь покидает застройщик

В Сургуте проблемный жилой комплекс «Уютный», который возводят восьмой год, будет достраивать новый подрядчик. Обманутые дольщики обратились к вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву с жалобой на очередной срыв строительства. Ислаев встретился с жителями, сообщив о смене девелопера. Что известно о прежнем застройщике — компании «Абсолют», которая не справилась со своими обязательствами, выяснило URA.RU.
Компания зашла на объект еще в 2023 году, заключив контакт с властями ХМАО. Она должна была достроить 18-этажный дом №2. Это должно было помочь 356 обманутым ранее дольщикам. На момент передачи «Абсолюту» многоквартирник состоял лишь из восьми этажей. По информации сайта Фонда защиты прав граждан, на начало февраля 2025 года готовность объекта была 75,6%.
Но в марте дольщики вновь забили тревогу: со стройплощадки пропали рабочие, когда на объекте началась прокладка отопления. Как выяснилось, проблема была в отключении электроэнергии, якобы из-за долгов предприятия. Тогда вопрос решился довольно быстро, но стало понятно, что новый застройщик все равно не укладывается в контрактные сроки. Как и прежний подрядчик (компания «СеверСтройПартнер»), обещавшая построить дом к 2019 году, «Абсолют» не справился с обязательствами в 2025 году.
Компании удалось благоустроить прилегающую территорию и построить площадку для установки малых архитектурных форм, а также провести остекление. К внутренней отделке строители даже не приступали. Выяснить у руководства «Абсолюта» причины задержек не удалось. По имеющимся в распоряжении у URA.RU номерам телефонов никто не ответил. Агентство готово предоставить компании возможность высказать свою позицию.
Сами дольщики одной из причин ухода компании называют ее финансовые трудности. Об этом также говорит выписка из «КонтурФокус». По состоянию на 11 марта у ООО «Абсолют» имеются задолженности по налогам и сборам. По арбитражным делам в качестве ответчика фигурируют значительные суммы.
«По состоянию на 11 марта: найдены задолженности по налогам и сборам перед ФНС. Задолженность на 7,9 миллионов рублей по состоянию на 10 ноября 2024. Найдено 19 арбитражных дел за последние 12 месяцев на общую сумму 67 миллионов рублей, что составляет 21% от выручки и 18% от баланса организации по отчетности за 2023 год. Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания: 7 дел связанных с договорами поставки на сумму 16,5 миллионов рублей», — следует из документа.
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