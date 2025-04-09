США нашли, чем поторговаться с Россией на переговорах по Украине

Юшков: Трамп использует вопрос «Северных потоков» на переговорах с Россией
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Трамп использует «Северные потоки» в качестве аргумента на переговорах с Россией, полагает эксперт
Трамп использует «Северные потоки» в качестве аргумента на переговорах с Россией, полагает эксперт Фото:

«Северные потоки» нужны президенту США Дональду Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией, реальный запуск газопроводов ударит по позициям американских производителей СПГ в Евросоюзе. Так ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков трактовал в интервью URA.RU сообщения в западных СМИ о желании главы Белого дома перезапустить российский энергетический проект.

«Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске „Северного потока“. В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — отметил эксперт.

С начала 2010-х годов благодаря сланцевой революции Соединенные Штаты превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Допустив Россию на европейский рынок, они создадут себе мощного конкурента. Одна только уцелевшая нитка «Северного потока» поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать, рассуждает Юшков.

Вашингтон планирует использовать тему восстановления «Северных потоков» только для политического торга, в том числе и на переговорах по Украине. Это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление проекта, поделился мнением Юшков.

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«Северные потоки» нужны президенту США Дональду Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией, реальный запуск газопроводов ударит по позициям американских производителей СПГ в Евросоюзе. Так ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков трактовал в интервью URA.RU сообщения в западных СМИ о желании главы Белого дома перезапустить российский энергетический проект. «Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске „Северного потока“. В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — отметил эксперт. С начала 2010-х годов благодаря сланцевой революции Соединенные Штаты превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Допустив Россию на европейский рынок, они создадут себе мощного конкурента. Одна только уцелевшая нитка «Северного потока» поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать, рассуждает Юшков. Вашингтон планирует использовать тему восстановления «Северных потоков» только для политического торга, в том числе и на переговорах по Украине. Это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление проекта, поделился мнением Юшков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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