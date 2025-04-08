Рекорд Овечкина вызвал хоккейный бум в Перми

После исторического достижения российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ пермяки активно потянулись на лед: спрос на хоккейных тренеров удвоился, а их количество на платформах выросло в три раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».
«Успех российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд НХЛ по количеству забитых шайб, вдохновил жителей Перми и других городов России активнее заниматься этим видом спорта. Количество поисковых запросов на тренеров по хоккею 7 апреля вырос на 51% чем днем ранее», — сообщили представители онлайн-площадки.
Особенно заметен всплеск интереса среди родителей. В Перми в марте 2025 года спрос на детские хоккейные тренировки увеличился на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса к хоккею также зафиксирован в Екатеринбурге (+181%), Кирове (+180%), Омске (+123%) и Красноярске (+71%).
Количество тренеров на платформе за год утроилось, что говорит о развитии хоккейного сообщества. Средняя стоимость индивидуального занятия в Перми составляет около 650 рублей, что делает спорт доступнее для любителей разного уровня подготовки.
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