08 апреля 2025

Рекорд Овечкина вызвал хоккейный бум в Перми

Авито Услуг: в Перми спрос на тренеров по хоккею вырос на 100 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь вошла в топ-5 городов по спросу на тренеров
Пермь вошла в топ-5 городов по спросу на тренеров Фото:
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После исторического достижения российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ пермяки активно потянулись на лед: спрос на хоккейных тренеров удвоился, а их количество на платформах выросло в три раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». 

«Успех российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд НХЛ по количеству забитых шайб, вдохновил жителей Перми и других городов России активнее заниматься этим видом спорта. Количество поисковых запросов на тренеров по хоккею 7 апреля вырос на 51% чем днем ранее», — сообщили представители онлайн-площадки. 

Особенно заметен всплеск интереса среди родителей. В Перми в марте 2025 года спрос на детские хоккейные тренировки увеличился на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса к хоккею также зафиксирован в Екатеринбурге (+181%), Кирове (+180%), Омске (+123%) и Красноярске (+71%).

Количество тренеров на платформе за год утроилось, что говорит о развитии хоккейного сообщества. Средняя стоимость индивидуального занятия в Перми составляет около 650 рублей, что делает спорт доступнее для любителей разного уровня подготовки.

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После исторического достижения российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ пермяки активно потянулись на лед: спрос на хоккейных тренеров удвоился, а их количество на платформах выросло в три раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».  «Успех российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд НХЛ по количеству забитых шайб, вдохновил жителей Перми и других городов России активнее заниматься этим видом спорта. Количество поисковых запросов на тренеров по хоккею 7 апреля вырос на 51% чем днем ранее», — сообщили представители онлайн-площадки.  Особенно заметен всплеск интереса среди родителей. В Перми в марте 2025 года спрос на детские хоккейные тренировки увеличился на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса к хоккею также зафиксирован в Екатеринбурге (+181%), Кирове (+180%), Омске (+123%) и Красноярске (+71%). Количество тренеров на платформе за год утроилось, что говорит о развитии хоккейного сообщества. Средняя стоимость индивидуального занятия в Перми составляет около 650 рублей, что делает спорт доступнее для любителей разного уровня подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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