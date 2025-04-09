На трассе под Пермью микроавтобус улетел в кювет

В Пермском районе на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь пассажирский микроавтобус «Ивеко» улетел в кювет. Все произошло 10 апреля около 13:00.
«На 43 километре трассы водитель не справился с управлением. В результате чего, он допустил съезд транспортного средства в кювет», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
По предварительной информации, в аварии нет пострадавших. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия.
Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с общественным транспортом в Перми. Автобус шестого маршрута врезался в пять машин после ухудшения самочувствия водителя. У него возникли проблемы с сердцем. Мужчине оказали медицинскую помощь. Из-за повреждения электросетей Кировский и Дзержинский районы тогда частично остались без электричества.
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