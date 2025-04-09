09 апреля 2025

На трассе под Пермью микроавтобус улетел в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением
Водитель не справился с управлением Фото:

В Пермском районе на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь пассажирский микроавтобус «Ивеко» улетел в кювет. Все произошло 10 апреля около 13:00.

«На 43 километре трассы водитель не справился с управлением. В результате чего, он допустил съезд транспортного средства в кювет», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». 

По предварительной информации, в аварии нет пострадавших. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с общественным транспортом в Перми. Автобус шестого маршрута врезался в пять машин после ухудшения самочувствия водителя. У него возникли проблемы с сердцем. Мужчине оказали медицинскую помощь. Из-за повреждения электросетей Кировский и Дзержинский районы тогда частично остались без электричества.

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В Пермском районе на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь пассажирский микроавтобус «Ивеко» улетел в кювет. Все произошло 10 апреля около 13:00. «На 43 километре трассы водитель не справился с управлением. В результате чего, он допустил съезд транспортного средства в кювет», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».  По предварительной информации, в аварии нет пострадавших. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с общественным транспортом в Перми. Автобус шестого маршрута врезался в пять машин после ухудшения самочувствия водителя. У него возникли проблемы с сердцем. Мужчине оказали медицинскую помощь. Из-за повреждения электросетей Кировский и Дзержинский районы тогда частично остались без электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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